Cassano cancella Cristiano Ronaldo con una teoria stramba, Ventola sbotta: “Non voglio continuare”

A cura di Marco Beltrami

Antonio Cassano torna a far discutere. L'ex calciatore in occasione dell'ultima puntata del nuovo format "Viva El Futbol" di cui è protagonista insieme ad Adani e Ventola, ha parlato in termini tutt'altro che positivi di Cristiano Ronaldo provocando anche la reazione dei suoi compagni di "avventura", in primis del suo conterraneo.

Tutto è nato dalla necessità di stilare una top 5 dei centravanti più forti del mondo nel calcio moderno. Cassano ha detto la sua, facendo un'eccezione e inserendone 6, al netto delle assenze dei due insuperabili Ronaldo il Fenomeno e Van Basten. Questa la scelta del barese: "Io metto Ibrahimovic, Lewandowski, Benzema, Suarez, Higuain e Aguero". E chissà che lo stesso Ronaldo non decida di rispondere, come accaduto in passato.

Cassano cancella Ronaldo dalla top 6 dei centravanti

Una top 6 in cui spicca l'assenza di un giocatore, prontamente fatta notare da Lele Adani incuriosito dalla scelta di Cassano: "E Cristiano Ronaldo? Ti devo fare questa domanda perché ti devo far riflettere. Te lo dico perché mi piace la spiegazione e la valutazione. Ci sono stati due o tre anni, parere personale, in cui io per esempio metto Higuain davanti a tutti, perché poi riconosco i Benzema e i Lewandowski, e mi assumo la responsabilità".

A quel punto FantAntonio utilizzando il suo classico linguaggio colorito ha spiegato il motivo per cui a suo dire Cristiano Ronaldo nonostante i gol, nonostante i record e i trofei vinti, non rientra nella categoria dei migliori centravanti. C'è un aspetto secondo Cassano che non permette a CR7 di essere alla pari dei suoi preferiti, ovvero il "non saper giocare a calcio". D'altronde già in passato il barese ha fatto discutere: indimenticabile un suo confronto serrato con Vieri ai tempi della Bobo TV.

Perché per Cassano Cristiano Ronaldo non è uno dei migliori centravanti del mondo

Queste le sue parole su Cristiano Ronaldo: "Ronaldo gli ultimi 3-4 anni di Madrid faceva il centravanti. È sempre stato un esterno sinistro. Vuoi metterlo in questi attaccanti? Quelli che ho citato io hanno un comune denominatore. Lui non sa giocare a calcio. Cristiano Ronaldo dice: Ho fatto 900, adesso faccio 901′. Non me ne frega una min*ia, non me ne frega un ca**o. Fai pure 3000 gol, i miei. Una rottura di cog**oni perché poi ovviamente "i miei sono fotografati, ho tutti i video, Pelé, Romario, ho rispetto". I gol fatteli fritti con le uova. Giocare a calcio: Higuain, Aguero, Lewandowski, Benzema, Ibrahimovic, Suarez, sapevano giocare col compagno di reparto, con la squadra, sapevano fare tante cose. Il suo obiettivo qual era invece, uno: calciare in porta, destro, sinistro di testa, prendere e fare gol".

Ventola non resta indifferente alle parole di Cassano su Ronaldo

Evidente l'imbarazzo in studio, soprattutto di Nicola Ventola che non si è trattenuto e ha esternato tutto: "Cristiano Ronaldo quando stava bene non sapeva giocare a calcio? Ma se non lo prendevi mai…va bene, non voglio continuare…". Per spiegare meglio il suo punto di vista poi ecco che l'ex attaccante di Bari, Inter e Atalanta spinto da Adani ha ulteriormente contraddetto Cassano: "Dico che Ronaldo dribblava, faceva il doppio passo, andava.. a te se non lega il gioco ecc… Io te lo metto al primo posto Cristiano Ronaldo perché comunque al Real Madrid era ingiocabile e non faceva solo gol".

Cassano ha replicato: "Infatti l’abbiamo visto, quando lui è andato via dal Real Madrid… ". Con Ventola che ha ribattuto: "Alla Juve ha fatto 100 gol". A proposito di Serie A e di giocatori poco stimati, ecco che Cassano ha chiosato tirando in ballo Ciro Immobile per provare a rinvigorire la sua tesi: "Tranquilli che Immobile in 7 anni ne ha fatti duecento in Italia".