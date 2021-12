“Quattro messaggi lunghissimi, era Ronaldo”: Cassano smaschera le turbe di CR7, Buffon sa tutto Antonio Cassano ha rivelato un curioso retroscena relativo ad una serie di messaggi ricevuti da Cristiano Ronaldo. Il motivo? Un paragone non gradito da CR7.

A cura di Marco Beltrami

Antonio Cassano ha dimostrato più volte di non avere peli sulla lingua. L'ex attaccante barese ad esempio non ha mai nascosto la sua venerazione per Leo Messi, considerato senza pari nel calcio attuale. Il tutto con buona pace di Cristiano Ronaldo, del quale FantAntonio ha riconosciuto le doti pur dimostrando però non un particolare gradimento. Proprio questa situazione è stata alla base di un retroscena raccontato dall'ex di Bari, Roma, Real, Inter, Milan e Sampdoria abbastanza sorprendente. In occasione dell'ultima diretta su Twitch per la Bobo TV, Cassano ha rivelato di aver ricevuto una serie di messaggi da parte proprio di CR7.

Tutto è accaduto un po' di tempo fa, quando Cassano ha trovato sul suo smartphone dei messaggi da un numero spagnolo: "Vedo un numero spagnolo, e 4 messaggi lunghissimi. Mi ha mandato un messaggio e poi vediamo se non è vero perché io poi l’ho inoltrato anche a Gigi (Buffon, ndr), che mi ha detto di aver dato lui numero a Cristiano. Ronaldo dopo che io ho detto “Di Ronaldo ce n’è uno solo, quello vero e Messi è molto più forte di Cristiano Ronaldo. Assolutissimamente. Lui mi ha mandato dei messaggi dicendomi che io dovevo avere rispetto per lui, per quello che aveva vinto, per i gol che aveva fatto e per quello che lui rappresentava

Le parole di Cassano e il paragone con Leo Messi e soprattuto Ronaldo il Fenomeno non sono stati dunque digeriti da CR7 che però non ha fatto breccia nel suo interlocutore: "Siccome io non ho paura della verità e affronto il mondo intero, dal Papa fino all’ultima persona del mondo se esiste gli ho detto ‘Caro Cristiano Ronaldo se la mancanza di rispetto è dire quello che ho detto, allora ti sto mancando di rispetto perché ho detto la realtà dei fatti'”.

In conclusione ecco la stoccata di Antonio Cassano che ha consigliato a Cristiano Ronaldo di prendere esempio da Leo Messi, il suo grande antagonista: "Ho chiamato Gigi Buffon e gli ho chiesto se aveva dato numero a qualcuno. Aveva dato il numero all’addetto stampa e gliel’aveva dato a lui. E questo mi manda dei messaggi dicendo ‘io ho tanti di quei soldi, ho fatto più di 750 gol, tu ne hai fatto 150 soltanto in tutta la carriera”. Mi ha fatto imbestialire. Hai tutto, vivi sereno tranquillo e rilassato invece di andare a vedere cosa dicono di te. Prendi esempio da Lionel Messi che è una persona che se ne sbatte il c**** di tutto e tutti. Gigi Buffon e anche Giorgio Chiellini, lo sanno ma non voglio metterli in mezzo. Non gli ho mai mancato di rispetto come uomo e come calciatore, anche se ce ne sono 50 che me ne piacciono di più. Io non ho avuto timore di rispondergli".