Ronaldo non accetta le critiche e gela il giornalista: "Guardami negli occhi se vuoi risposte da me" Alla vigilia del match di ritorno tra Portogallo e Danimarca, Cristiano Ronaldo si è mostrato molto nervoso in conferenza: "Ho visto cose irrispettose… io voglio che ci si guardi occhi negli occhi, dicendoci la verità"

A cura di Alessio Pediglieri

Tempi duri per Cristiano Ronaldo e per il Portogallo in Nations League: giovedì sera a Copenaghen, durante l'andata dei quarti di finale, i compagni di squadra di Cr7 hanno perso 1-0, con il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro criticato dalla stampa portoghese per la sua inconsistenza in campo. Ma domenica, nella conferenza di vigilia della gara di ritorno, non ha esitato a esprimere tutto il proprio disappunto verso i giornalisti, sul trattamento riservato alla Nazionale e a lui stesso: "Se vuoi delle risposte, guardami negli occhi".

"Sento che c'è molta negatività attorno alla squadra del Portogallo. Ho guardato alcune delle conferenze stampa degli ultimi giorni. Non mi è piaciuto quello che ho visto. Alcune delle domande erano irrispettose", ha detto Cristiano Ronaldo in una conferenza stampa torrida da parte del nazionale portoghese che ha trascorso giorni pesanti dopo la sconfitta contro la Danimarca. La stampa portoghese è stata durissima con lui e gli altri giocatori, imputando a tutti mancanza di voglia e dedizione alla causa.

Così, Cristiano Ronaldo si è presentato in conferenza "Se vuoi delle risposte da parte mia" ha detto d un certo punto riferendosi ai giornalisti lusitani presenti in sala stampa, "devi guardarmi negli occhi, quando me le fai. Non ha alcun senso chiedere qualcosa a me e poi guardare il proprio computer. Hai tempo per guardarti il computer in seguito. Voglio gli occhi negli occhi, parlando e dicendo la verità".

Cristiano Ronaldo e la sfida alla Danimarca: "Lo ripeterò 10 volte, siamo pronti"

Un je t'accuse ben preciso che ha visto un Cr7 particolarmente innervosito, in vista del ritorno che decider se il Portogallo approderà alle Final di Nations League come da pronostico: "Lo dico e lo ripeterò di nuovo e se ho bisogno di ripeterlo 10 volte, lo ripeterò 10 volte. Siamo preparati per andare in campo, per non fare lo stesso sbaglio di 3 giorni fa. Fa parte del calcio, ora cambierà, i loro tifosi hanno creato un clima che ci ha messo a disagio, ora avremo lo stadio dalla nostra parte. Adesso lo faranno anche i nostri tifosi".

Com'era finita Danimarca-Portogallo: decisivo il gol di Hojlund

Giovedì scorso è andato in scena il primo incontro dal 2015 ad oggi tra Danimarca e Portogallo e la squadra danese ha avuto tempo per gestire la gara fino a trovare la via del gol al 78° minuto, grazie a Rasmus Hojlund che poi aveva esultato di fronte a Cr7 con il "siuuu". I danesi hanno avuto anche alcune occasioni in cui potevano chiudere i conti, fallendo in particolare per il rigore sbagliato da Christian Eriksen respinto dal portiere portoghese Diogo Costa.