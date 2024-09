Cristiano Ronaldo sempre inarrestabile: a 39 anni con il Portogallo segna il 900° gol della carriera

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Cristiano Ronaldo non si ferma mai. A 39 anni suonati il portoghese nel match di Nations League contro la Croazia ha realizzato il gol numero 900 della sua carriera. Un traguardo eccezionale, l'ennesimo tagliato da un attaccante che ha scritto e riscritto la storia del calcio.

Il gol numero 900 in Portogallo-Croazia di Nations League

Lo sapeva che gliene mancava solo uno per arrivare a un traguardo storico, sapeva che segnare il gol numero 900 della sua immensa carriera con la sua nazionale sarebbe stato speciale. Ed è riuscito a timbrare il cartellino contro la Croazia nella partita della prima giornata di Nations League 2024-2025. Gol da bomber vero, pallone spiovente della sinistra e zampata al volo. Niente da fare per Livakovic. Portiere battuto e gol (del 2-0, Dalot aveva aperto le danze). Ronaldo segna, si inginocchia, forse si commuove, poi si rialza e celebra con le braccia al cielo il traguardo, che chissà se verrà mai eguagliato in futuro.

I 900 gol di Cristiano Ronaldo nella sua carriera

Gol a raffica, sempre e dovunque, e con chiunque per Cristiano Ronaldo che ne ha segnati 131 con la nazionale del Portogallo, nessun calciatore ne ha segnati così tanto con la maglia di una singola squadra nazionale. Con il Real Madrid CR7 si è tolto soddisfazioni enormi a livello di club vincendo quattro volte la Champions League e realizzando la bellezza di 450 gol (record assoluto per il club). 145 invece le reti realizzate con il Manchester United, un bottino che è andato pian piano a crescere perché in corso d'opera Sir Alex ferguson gli ha cambiato ruolo e lo ha messo al centro dell'attacco. 101 i gol con la Juventus, 5 con lo Sporting Lisbona e 68 con l'Al Nassr. La somma è 900 tondi tondi.