"Lautaro Martinez merita il Pallone d'Oro più di tutti": il CT dell'Argentina non ha dubbi Per il CT dell'Argentina, Lionel Scaloni, il giocatore che merita più di tutti di vincere il Pallone d'Oro è Lautaro Martinez.

A cura di Vito Lamorte

"Spero che Lautaro Martinez vinca il Pallone d’Oro, lo merita più di chiunque altro". Lionel Scaloni, CT dell'Argentina non ha dubbi. L'attaccante dell'Inter non è tra i candidati principali per la vittoria del premio individuale ma il commissario tecnico della Seleccìon non ha dubbi e in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la Bolivia, ha dichiarato che il capitano nerazzurro lo merita più di altri.

Parole importanti da parte di Scaloni per il numero 10 dell'Inter.

Scaloni non ha dubbio: "Lautaro Martinez merita più di tutti il Pallone d’Oro"

Scaloni nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Bolivia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, ha elogiato l'attaccante dell'Inter: "Lautaro ha fatto un anno spettacolare: il goal in finale e miglior marcatore della Copa America. Se lo merita più di chiunque altro. Lo apprezzo molto. Spero che lo vinca. È stato con noi dal minuto zero. Spero che possa vincerlo, è un ragazzo che apprezzo molto e spero che abbia questa opportunità, che se non ora, arriverà più avanti perché ha ancora un grande futuro davanti a sé”.

Il Toro di Bahia Blanca è stato il trascinatore dell’Inter alla conquista dello Scudetto, con 24 goal e 6 assist, e in Copa America ha segnato il goal decisivo in finale contro la Colombia, diventando anche il capocannoniere del torneo. Inoltre, era stato l'autore del goal decisivo nella finale di Supercoppa Italiana a Riyadh contro il Napoli.

I 30 candidati per il Pallone d'Oro 2024

I 30 candidati al Pallone d'oro maschile 2024: i principali favoriti sono Vinicius Jr, Rodri e Bellingham.

Jude Bellingham (Real Madrid/Inghilterra) Hakan Çalhanoğlu (Inter/Turchia) Dani Carvajal (Real Madrid/Spagna) Ruben Dias (Manchester City/Portogallo) Artem Dovbyk (Girona-Roma/Ucraina) Phil Foden (Manchester City/Inghilterra) Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/Spagna) Erling Haaland (Manchester City/Norvegia) Mats Hummels (Borussia Dortmund-Roma/Germania) Harry Kane (Bayern Monaco/Inghilterra) Toni Kroos (Real Madrid/Germania) Ademola Lookman (Atalanta/Nigeria) Emiliano Martinez (Manchester City/Argentina) Lautaro Martinez (Inter/Argentina) Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain-Real Madrid/Francia) Martin Odegaard (Arsenal/Norvegia) Dani Olmo (Lipsia-Barcellona/Spagna) Cole Palmer (Chelsea/Inghilterra) Declan Rice (Arsenal/Inghilterra Rodri (Manchester City/Spagna) Antonio Rudiger (Real Madrid/Germania) Bukayo Saka (Arsenal/Inghilterra) William Saliba (Arsenal/Francia) Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay) Vinicius (Real Madrid/Brasile) Vitinha (Paris Saint-Germain/Portogallo) Nico Williams (Athletic Club/Spagna) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Germania) Granit Xhaka (Bayer Leverkusen/Svizzera) Lamine Yamal (Barcellona/Spagna)