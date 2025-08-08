Hummels torna a giocare un’ultima volta dopo l’addio al calcio: sarà in campo contro la Juventus

Un'ultima passerella, ultimi applausi e ultime giocate. Il Borussia Dortmund ha deciso che concederà a Mats Hummels la partita d'addio al calcio giocato annunciato in seguito alla sfida che il difensore tedesco ha disputato contro il Torino con la maglia della Roma nell'ultima partita della passata stagione. Dopo quel triplice fischio è poi arrivato l'annuncio social di Hummels che di fatto ha appeso ufficialmente le scarpette al chiodo. Ma evidentemente per il club che l'ha visto maggiormente protagonista, ovvero il Borussia Dortmund, non era abbastanza.

Ecco perché, secondo quanto scrive la Bil, la società giallonera ha deciso che Hummels indosserà un'ultima volta la maglia del Borussia Dortmund per giocare l'amichevole di domenica 10 agosto contro la Juventus. Il direttore generale del Dortmund, Carsten Cramer, ha spiegato in un'intervista a "Sport1" e "Sky" cosa è stata deciso: "Si vedeva chiaramente quanto fosse soddisfatto – ha spiegato -. giocherà dall'inizio perché vorrebbe scendere in campo con tutta la squadra". Finora non c'è stata un'occasione ufficiale per salutare Hummels a Dortmund. Ora sarà il momento.

L’omaggio della Roma dopo l’ultima partita giocata da Hummels con la Roma.

La leggenda del club di Dortmund sarà dunque onorata con una maglia speciale. Il suo numero 15 presenta immagini del suo periodo al Dortmund. Tra le altre cose, Hummels è raffigurato con in mano la Coppa di Germania e il trofeo del campionato. Il difensore centrale tedesco ha giocato per il Borussia Dortmund dal 2008 al 2016 e dal 2019 al 2024. Vincitore della Coppa del Mondo 2014, ha collezionato complessivamente 508 presenze con i gialloneri vincendo due volte la Bundesliga e la Coppa di Lega con il Dortmund.

Leggi anche Alisha Lehmann lascia la Juve ma resta a giocare in Italia: era arrivata in bianconero con Douglas Luiz

Hummels con la maglia del Borussia Dortmund.

Hummels ha dato l'addio al calcio dopo l'ultima partita con la Roma

L'anno prima dell'addio poi Hummels ha raggiunto la finale di Champions League con il club della Ruhr, perdendo 2-0 contro il Real Madrid. Tuttavia, il suo contratto non è stato rinnovato. La scorsa stagione, per questo motivo, ha giocato con la Roma collezionando 20 presenze con i giallorossi prima di chiudere la sua carriera.

L'inizio difficile con l'esonero di De Rossi poi l'avvento di Juric che l'ha relegato in panchina prima del ritorno di Ranieri. Insomma, Hummels è stato parte integrante di una stagione complicata ma il suo addio al calcio il Borussia Dortmund di certo non vuole farlo passare in sordina per ciò ha rappresentato nella storia del club.