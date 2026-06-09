Oggi Serena Williams torna in campo a 44 anni, a che ora e dove vederla al Queen’s in TV e streaming

Serena Williams torna in campo oggi al Queen’s nel doppio con Mboko, a 4 anni dall’ultima volta. Orario, TV e il retroscena: “Torno per le mie figlie”.

Serena Williams torna a giocare una partita ufficiale a quasi 4 anni dall'ultima volta. A 44 anni, la leggenda del tennis americano, capace di vincere in carriera la bellezza di 23 tornei dello Slam e 73 complessivi, scenderà in campo oggi martedì 9 giugno in doppio al Queen's in coppia con Victoria Mboko grazie ad una wild card. La sfida è in orario non prima delle 18:30 contro la coppia formata da Routliffe e Melichar, terza testa di serie del torneo che si gioca sull'erba di Londra. Il ritorno in campo di Serena Williams si potrà vedere in TV e streaming in chiaro su Supertennis oltre che su Sky, Sky GO e NOW. Serena ha già reso noto che giocherà in doppio anche il torneo di Berlino. E il singolare? Per ora non rientra nei programmi della campionessa.

Serena Williams torna in campo oggi al Queen's, quando gioca: l'orario del doppio in coppia con Mboko

L'ultima partita disputata in carriera a livello WTA risale al 2 settembre 2022, quando al terzo turno degli US Open fu sconfitta da Ajla Tomljanovic. Oggi eccola di nuovo in campo con 4 anni in più e una forma fisica smagliante. L'orario della partita di doppio che la vedrà coinvolta al Queen's dovrebbe essere non prima delle 18:30. Ci saranno tutti i riflettori accesi su questo match degli ottavi del torneo di doppio, con "The Queen" in coppia con la giovane canadese Mboko, contro l'australiana Routliffe e l'americana Melichar.

Dove vedere in TV il ritorno di Serena Williams in campo

Il match di doppio di Serena Williams e Victoria Mboko sarà trasmesso in TV su Supertennis e dunque in chiaro, oltre che su Sky che trasmetterà le partite più significative. Rientrerà tra queste anche quella della coppia Williams-Mboko. Possibile seguire anche in streaming l'evento in chiaro su Supertennis, e su Supertennix, oltre che su Sky GO, app riservata agli abbonati e NOW.

Perché Serena Williams torna a giocare, lo fa per la figlia

Serena Williams alla vigilia del suo tanto atteso e chiacchierato ritorno in campo ha spiegato cosa l'ha spinta a farlo. Non ci sono necessità economiche o record da inseguire per la 44enne che ha spiegato di voler lasciare un ricordo alle sue figlie: "Voglio che i miei figli possano vedermi giocare, questi sono momenti importanti.Non ho bisogno di vincere, ho già vinto più di quanto la maggior parte delle persone vinca in tutta la propria vita. Ed è importante che continui a ricordarmelo perché non ho nulla da dimostrare e da perdere". E chissà che oltre a giocare anche a Berlino Serena non regali magari anche un'apparizione in singolare. Le condizioni fisiche sembra buone.