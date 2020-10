Ci sono volute tre partite e un calcio di rigore sbagliato per vedere il primo goal di Gonzalo Higuain nella Major League Socccer. L'attaccante ex Napoli e Juventus ha firmato la sua prima rete con la maglia dell'Inter Miami e lo ha fatto in un modo per lui non proprio usuale, ovvero su calcio di punizione. Il Pipita, nella partita che la sua squadra ha vinto contro i New York Red Bull in trasferta, ha segnato il goal decisivo per il 2-1 finale e lo ha fatto con un tiro sul palo del portiere Jensen, che non è riuscito a controllare la traiettoria ma che probabilmente poteva fare di più sul tiro dell'attaccante argentino. Quello di Higuain è stato il sigillo su una contesa che si era aperta con la rete di Omir Fernandez per i padroni di casa e pochi minuti dopo era arrivato il pareggio di Matias Pellegrini. Da segnalare un altro momento importantissimo del match, ovvero il salvataggio sulla linea di porta dell'altro ex Juve Blaise Matuidi nella prima frazione di gioco.

Sui canali social della MLS la rete del centravanti classe 1987 è stata salutata con un commento sui social piuttosto eloquente e fa capire quanto fosse atteso: "La potenza, la curva, la precisione! Un memorabile primo gol in MLS per il Pipita".

Il nuovo attaccante dell'Inter Miami, che è stato eletto anche "Man of the Match", ha giocato 84 minuti prima di essere sostituito e la sua squadra sarà di nuovo in campo tra due giorni per cercare di migliorare la posizione in classifica, visto che si trova al terzultimo posto della Eastern Conference con 14 punti in 16 partite. Il pessimo esordio contro Philaldelphia, gara che aveva visto l’Inter Miami di David Beckham perdere per 3 a 0 e il Pipita sbagliare un calcio di rigore oltre ad essere protagonista di una rissa con gli avversari, sembra già un lontano ricordo.