Higuain scoppia a piangere in TV, non si aspettava di vedere quelle immagini: “Mi avete ucciso” Nella sua ultima intervista Gonzalo Higuain si è lasciato andare allo sconforto, dopo aver visto un video che ha ripercorso la sua avventura calcistica.

A cura di Marco Beltrami

Il calcio giocato è ormai un ricordo per Gonzalo Higuain. Dopo l'ultima partita da giocatore professionista, il Pipita è pronto per una nuova vita. Al momento l'ex di Napoli, Juventus e Milan non ha accusato il contraccolpo della mancanza degli allenamenti o della vita di spogliatoio, anche perché finalmente può dedicarsi ai suoi affetti e al tempo libero. Nella sua ultima intervista video ai microfoni del programma F90 di ESPN, l'ex bomber ha rivelato di trovarsi benissimo negli Stati Uniti dove può godersi tante cose che prima gli erano precluse come l'andare frequentemente al mare o poter mangiare tutto quello che vuole.

Prima dei sorrisi, e dei dolci ricordi però Gonzalo Higuain ha dovuto fare i conti con un momento molto doloroso. Il suo intervento televisivo infatti è iniziato in modo particolare, con il Pipa che ha osservato in religioso silenzio un video con alcune immagini celebrative della sua carriera. Tra queste anche una, che lo ha letteralmente messo ko dal punto di vista emotivo, spingendolo alle lacrime. È scoppiato a piangere in diretta Higuain, e c'è voluto qualche secondo per riuscire a riprendere la parola.

Nella carrellata di foto e piccoli spezzoni di video mandati in onda c'era anche quello relativo ad un'intervista di sua madre, Nancy Zacarías, morta nell'aprile 2021. Un colpo al cuore per l'ex calciatore legatissimo a sua mamma. Impossibile restare indifferenti, con i ricordi che sono affiorati in modo dirompente: "Mi avete ucciso. Mi ha ucciso vedere mia madre. Professionalmente, ho lasciato ciò che amo di più dopo la mia famiglia e i miei amici. La palla era il mio più grande giocattolo e il mio più grande desiderio".

Quando si guarda indietro, Gonzalo non ha rimpianti: "È stato molto difficile aver dovuto dire abbastanza , ma me ne vado con la coscienza pulita. Sono orgoglioso di aver dato tutto. Voglio lasciare in ogni squadra che ho giocato i valori, l'insegnamento e la mentalità vincente che ho imparato. L'importante è lasciare una buona immagine di persona perché è quello che conta di più".

Nel suo futuro ora c'è una nuova vita, sempre vicina al mondo del calcio. Higuain infatti vuole collaborare con quelli che fino a pochi giorni fa erano i suoi colleghi, studiano molto e sfruttando anche la sua esperienza personale: "Voglio prepararmi in inglese e nella sfaccettatura mentale dei giocatori, perché l'ho subito in prima persona. Sono due anni di carriera e mi piacerebbe lavorare su quell'aspetto psicologico".

Quello con il ricordo della mamma non è stato l'unico momento toccante per l'argentino. Si è emozionato di fronte al ricordo di Diego Maradona, e della fiducia incondizionata del Pibe nei suoi confronti quando era ct della nazionale argentina, e di fronte alle belle parole delle attuali stelle dell'Albiceleste ("Che questi ragazzi continuino ancora a riconoscermi è per me un grandissimo orgoglio"). E non è mancato anche un bel momento, con una sorpresa questa volta piacevole.

Tra i vari saluti ricevuti durante il programma, come quelli di Gabriel Batistuta, Ezequiel Lavezzi e Maxi Rodríguez, speciali per lui quelli di Roberto Carlos: "Pipa, come stai, amico? È un giorno triste perché te ne vai, ma hai lasciato una grande eredità. Goditi la vita. Grazie di tutto. E vogliamo vederti seduto qui con noi, a parlare di calcio. Sei un grande". "Che quella persona mi dica che sono un grande, ‘ti vogliamo tanto bene, vogliamo rivederti qui a parlare di calcio', vale più di ogni altra cosa, perché so che non me lo dicono per via del obiettivi e titoli. Con Roberto ho giocato solo sei mesi, ma devo aver fatto qualcosa per farlo parlare con me in quel modo”.