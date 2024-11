video suggerito

Henry mostra il problema del Real contro il Milan, è Mbappé: “Guardate, si vede che non gli piace” Thierry Henry spiega perché Mbappé ha sbagliato tutto in Real Madrid-Milan. L’attaccante di Ancelotti è stato il vero problema delle merengues. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Nella notte buia del Real Madrid contro il Milan, sono stati tanti i giocatori che hanno "tradito" Ancelotti. Primo tra tutti Kylian Mbappé, spauracchio numero uno alla vigilia per la difesa rossonera, ma protagonista di una prova deludente. A mettere a nudo tutti i limiti dell'ex attaccante del PSG ci ha pensato il suo connazionale ed ex collega Thierry Henry con una video-analisi molto dettagliata. "Titì" ha letteralmente distrutto la prestazione di Mbappé, spiegando i motivi per cui "la squadra è frustrata con lui".

Perché Mbappé è stato un problema per il Real Madrid contro il Milan, l'analisi di Henry

Tutto è riconducibile a detta dell'attuale commentatore di CBS Sports dalle difficoltà di Kylian a giocare nelle vesti di numero 9. Sotto la lente d'ingrandimento i suoi mancati movimenti, la sua passività e mancanza di peso specifico. Una situazione che ha portato i compagni, e in primis Bellingham a provare a fare le sue veci, senza successo però. Sicuramente c'è un problema generale all'interno del Real, ma è lampante per Henry il contributo mancante del giocatore francese: "Non corrono davvero, non sono compatti e non si sforzano come squadra. Il più delle volte poi è Bellingham che cerca di fare le cose che dovrebbe fare Mbappé. Deve imparare a giocare da 9 e avere voglia di proiettarsi in avanti".

I danni di Mbappé, e i tentativi di Bellingham di metterci una pezza

"Guardatelo, guardate il numero 9". Così Henry ha invitato i suoi compagni in studio ad osservare sullo schermo la poca propensione di quello che dovrebbe essere il terminale offensivo del Real Madrid, troppo statico dopo aver dato l'avvio ad un'azione: "Ancora una volta, chi sta correndo e cercando di raggiungere l'obiettivo? È Bellingham, non il tuo numero 9. C'è frustrazione. Guarda il numero 9! Ancora una volta, il tuo 9 non c'è. Può succedere a volte ma non può essere sempre così: so che Mbappé non è un numero 9 e che non è quello che gli piace fare Ma pensi che a Bellingham piaccia fare queste corse per allungare la squadra? Lo fa perché parla la voglia e la volontà".

Se da un lato Mbappé non ha mai fatto movimenti da punta, dall'altro Henry ha evidenziato come contro il Milan sia stato Bellingham a cantare la croce, facendo di tutto e di più senza risultati degni di nota: "Guarda da dove viene Bellingham per superare Mbappé e la difesa avversaria. Non puoi vincere così, aprendo, ripartendo, difendendo e andando anche a segnare. Mi sarei arrabbiato anche io al suo posto al cambio, calciando la bottiglietta".

Insomma Mbappé "deve fare molto di più". Anche perché a detta di Henry il fondo è stato già toccato: "Può solo migliorare perché peggio di così non può fare. Non gli chiediamo di tenere la palla come Didier Drogba, non gli chiediamo di prendere palla e dribblare tutti ma di proiettarsi in avanti quando la squadra è alta: che tu sia un'ala, un 9 o un 10 , puoi correre, anche Rüdiger ha fatto una corsa nel primo tempo".