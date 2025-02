video suggerito

Guardiola finge di non aver capito la domanda in conferenza: fissa il vuoto in silenzio, poi se ne va La reazione di Guardiola alla domanda del giornalista è stata inspiegabile: sembrava spaesato, poi è rimasto in silenzio per qualche secondo a fissare un punto nel vuoto prima di alzarsi e salutare tutti.

A cura di Ada Cotugno

La sconfitta per il Manchester City è stata bruciante ma oltre al danno c'è stata anche la beffa dell'Arsenal: Arteta ha battuto il maestro Guardiola per 5-1 e in campo i suoi ragazzi si sono tolti qualche sassolino dalla scarpa prendendo in giro i rivali in decadenza. Lewis-Skelly ha sbeffeggiato Haaland imitando la sua esultanza dopo il gol, un affronto per tutti i tifosi che però ha mandato completamente in tilt l'allenatore. Alla domanda sul gesto del giocatore dei Gunners Guardiola ha avuto una reazione strana e inspiegabile, ha fatto finta di non capire ciò che stava dicendo il giornalista e poi è rimasto in silenzio.

Senza parole per qualche secondo, fissando un punto nel vuoto in basso, proprio accanto ai microfoni. Lo spagnolo non ha più parlato e poi ha lasciato la sala della conferenza stampa tra lo stupore generale: la sconfitta ha lasciato grandi segni, soprattutto perché il City non prendeva così tanti gol dal 2008, ma più di ogni altra cosa stupiscono i comportamenti dell'allenatore che non è mai apparso così in difficoltà come in questa stagione.

La strana reazione di Guardiola dopo la domanda

Dopo la partita fra i temi di discussione c'era l'esultanza particolare di Lewis-Skelly, il giovane talento dell'Arsenal che dopo il gol segnato ha imitato subito l'esultanza di Haaland per sbeffeggiarlo. Si è seduto a terra con le gambe incrociate e la posa da meditazione, come tante volte ha fatto il norvegese dopo ogni rete, stuzzicando l'avversario che con i Gunners non ha proprio un bel rapporto pacifico. Un gesto che non è passato inosservato ma che Guardiola non ha visto, come ha voluto far credere nel corso della conferenza stampa. Un giornalista gli ha chiesto di commentarlo ma la sua risposta è stata inspiegabile.

"Cosa? Cos'è successo?" ha chiesto guardandosi intorno spaesato mentre il suo interlocutore cercava di chiarire la domanda. Sguardo perplesso, come se non sapesse minimamente nulla dell'argomento trattato: "Non l'ho visto, ha fatto questo? Bene, ha fatto l'esultanza di Haaland?". È stato questo l'unico commento buttato un po' a caso prima di rintanarsi in uno strano silenzio al quale nessuno è riuscito a dare una spiegazione: dopo queste poche parole Guardiola è rimasto a fissare il vuoto con gli occhi bassi per una manciata di secondi, come se stesse riflettendo su qualcosa di importante. Poi ha salutato tutti e senza dire una parola è andato via tra le risate imbarazzate, una reazione che nessuno si aspettava di vedere.