Guadalajara-Barcellona in ritardo, il motivo è oltre l’assurdo: si scopre che lo stadio non è a norma

Contrattempo ai limiti del paradossale poco prima della sfida di Coppa del Re tra il Deportivo Guadalajara e il Barcellona: per aumentare i posti allo stadio Escartìn, approfittando dell’arrivo degli azulgrana, si sono installate tribune provvisorie. Ma proprio poco prima del fischio di inizio si è scoperto che mancavano di omologazione.

Guadalajara-Barcellona si doveva giocare alle 21:00 con le due squadre in campo per i sedicesimi di finale di Coppa del Re ma tutto è stato posticipato per un problema più che serio che ha preso in controtempo però tutti: lo stadio dei padroni di casa non ha avuto le omologazioni necessarie per ospitare i tifosi dopo che sono state aggiunte tribune provvisorie per aumentarne la capienza.Un disguido legato alla sicurezza che ha portato al rinvio del match per cercare di risolvere la situazione in modo tale da poter giocare con il pubblico presente. Il tutto però, è avvenuto a ridosso della partita e un'ora prima del match gli spalti erano totalmente vuoti, avendo impedito l'acceso alle tribune.

A meno di un'ora dal calcio d'inizio della partita di Coppa del Re, lo stadio Pedro Escartín di Guadalajara era ancora totalmente vuoto, chiuso al pubblico poiché la società di casa era ancora in attesa dell'autorizzazione comunale, tramite la protezione civile, di avere il nullaosta per l'agibilità. Il tutto mentre le due squadre si sono presentate ignare del tutto, allo stadio, preparandosi per il match che avrebbe dovuto iniziare alle 21:00. Poi le prime notizie, quindi le voci di una sospensione definitiva rientrata davanti al via vai dei responsabili che hanno chiesto – ottenendolo – un rinvio di 30 minuti.

Le tribune provvisorie aggiunte senza omologazione: la corsa contro il tempo per far disputare il match

Un ritardo dell'ultimo minuto che dovuto ad un problema sorto con le tribune temporanee allestite che il Deportivo Guadalajara ha aggiunto per aumentare la capienza dello stadio per la partita odierna, andando ben oltre i classici 8 mila posti. Ma proprio su queste tribune dovevano essere implementate misure di sicurezza aggiuntive e autorizzate attraverso certificazioni ma sembra che il tutto sia stato talmente velocemente che non ci sia stato abbastanza tempo per installarle a modo. Uno dei problemi più seri è che le tribune temporanee non sono numerate e quindi si rischia un sovraffollamento di tifosi che potrebbe creare seri problemi.

Guadaljara-Barcellona si gioca: spettatori contati uno a uno da steward e addetti dello stadio

Attorno alle 20:30 si è iniziato a far entrare i tifosi, con addetti e steward che hanno dovuto fare gli straordinari nel gestire l'affluenza, tamponando l'ingresso e facendo passare pochissimi spettatori alla volta, mentre dentro lo stadio altri steward si sono occupati di indicare dove andarsi a sedere. Alla fine, la gara si giocherà ugualmente con inizio ritardato di mezz'ora, non appena si sono concluse tutte le procedure di affluenza, vietando l'accesso ai tifosi che eccederanno rispetto ai posti disponibili.