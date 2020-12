Il destino di Alejandro Gomez all'Atalanta sembra ormai segnato. A meno di clamorosi colpi di scena il Papu nella finestra di mercato invernale lascerà Bergamo, in conseguenza della frattura insanabile con Gian Piero Gasperini. Una situazione impensabile fino a pochi mesi fa, ma che ha acquistato concretezza nelle ultime settimane dopo che la società si è schierata dalla parte del tecnico. Quale sarà il futuro dell'argentino e dove giocherà? Allo stato attuale delle cose, sono due i club in pole su di lui, l'Inter e la Lazio.

Papu Gomez, le ultime notizie sul mercato e l'addio all'Atalanta

Nonostante le voci su una possibile riappacificazione dei giorni scorsi, i margini per una ricomposizione della rottura tra Gomez e Gasperini sembrano ridotti davvero al minimo. Nei prossimi giorni andrà in scena un incontro tra i vertici dell'Atalanta, che oggi attraverso le parole del presidente Percassi hanno confermato di stare dalla parte del tecnico, e l'agente del Papu. Un'occasione per fare il punto della situazione, tra richieste del giocatore e modalità dell'addio, con la valutazione anche delle possibili offerte. Sono due i club che al momento avrebbero manifestato con decisione l'interesse per il giocatore, ovvero l'Inter e la Lazio.

Inter – Papu Gomez, c'è il gradimento del calciatore. Si tratta con l'Atalanta

Il Papu Gomez è uno degli obiettivi principali dell'Inter. Nel vertice di mercato interno dei giorni scorsi, il presidente Zhang ha dato via libera ai dirigenti nerazzurri a patto che ogni operazione in entrata sia assolutamente a zero o low-cost, con l'esigenza di non sborsare grosse cifre alla luce della situazione difficile legata all'emergenza pandemica. Una situazione che spinge dunque l'Inter a tentare sì l'affondo sul Papu Gomez, ma solo a determinate condizioni: in sintesi si vuole cercare di non versare alla Dea i circa 10 milioni richiesti per l'argentino. La società del capoluogo lombardo che stando alle ultime indiscrezioni avrebbe incassato già il gradimento del giocatore (su un contratto da due anni, con ingaggio di poco superiore ai 2 milioni), potrebbe dunque cercare di convincere l'Atalanta con delle contropartite gradite.

Anche la Lazio sul centrocampista argentino

E la Lazio? Il club capitolino, sempre attento ai giocatori di qualità, al netto di smentite di rito è interessata al Papu. Il club del patron Lotito già in passato ha sondato il terreno per Gomez e potrebbe offrirgli un contratto biennale sempre su cifre simili a quelle dell'Inter, ovvero più di 2 milioni a stagione. A giocare a sfavore dei biancocelesti potrebbe essere però le esigenze dell'attuale numero 10 della Dea che avrebbe manifestato la volontà di non allontanarsi troppo da Bergamo in caso di un'addio.