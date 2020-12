Il 2020 sarà ricordato come un anno speciale per l'Atalanta che si è confermata una delle più belle realtà del calcio italiano ed europeo. L'unica nota stonata è arrivata proprio in coda, con il caso Papu Gomez e la frattura con il tecnico Gian Piero Gasperini, dimostratasi insanabile. La società nerazzurra che inizialmente ha provato a ricomporre il tutto, si è schierata poi dalla parte del mister. Un'ulteriore conferma è arrivata dalle ultime parole del patron Antonio Percassi, che ha ribadito la volontà di trattenere il Gasp alla propria corte a vita.

Gasperini, la rottura con Gomez e la posizione dell'Atalanta

Il Papu Gomez, a meno di clamorosi colpi di scena e di dietrofront, sarà ceduto nella finestra di mercato invernale. Una situazione figlia delle divergenze con Gian Piero Gasperini esplose in occasione del match di Champions contro il Midtjylland e mai più rientrate. Inutili i tentativi iniziali della società di ristabilire l'armonia, soprattutto a cavallo della sfida di Champions vinta contro l'Ajax che ha garantito la qualificazione agli ottavi della Dea.

In quell'occasione l'allenatore, per il quale si parlava anche di possibili dimissioni, fu perentorio ribadendo la necessità di sentirti libero di fare le proprie scelte, sottolineando gli ottimi rapporti con i vertici atalantini: "Quando andrò via spero di farlo un giorno prima e non un giorno dopo. Tra noi c’è un ottimo rapporto e non ci sarà mai nulla a livello traumatico. Con la società ci parlo tutti i giorni. Questa vittoria in Champions ci permette di programmare una stagione con i tempi, ci sarà il mercato: dobbiamo fissare un po’ di punti e strategie".

L'Atalanta sta con Gasperini, Percassi lo vuole come allenatore a vita

Dal canto suo la società, dopo i tentativi iniziali di far da paciere, non avrebbe gradito alcuni atteggiamenti del capitano: dallo sfogo social, all'inno della Juventus cantato in occasione del match dello Stadium, dalla mancata esultanza dopo il gol ai bianconeri, fino alla richiesta di andar via a zero. Ecco allora che la dirigenza dell'Atalanta non ha potuto che prendere atto di una situazione compromessa ormai definitivamente, ribadendo ancora una volta la propria fiducia totale nel tecnico. A tal proposito le parole di Antonio Percassi nell'intervista di fine anno sull'Eco di Bergamo confermano la volontà di puntare sull'allenatore.

Il presidente nerazzurro dopo aver chiuso il caso Gomez ("Ne abbiamo già parlato abbastanza. L'argomento per me è chiuso. Punto"), ha formalizzato quelle che sono state le scelte del club pronto a puntare a vita sul mister, e su un progetto rivelatosi vincente: "Gasperini a vita. E non solo lui. Anche tutta la struttura. Questa organizzazione, grazie anche al grande lavoro di mio figlio Luca, ci sta dando risultati incredibili".