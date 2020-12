Inizia a calare il sipario sull'esperienza del Papu Gomez con l'Atalanta. L'argentino è stato escluso anche per la trasferta in casa del Bologna, valida per il turno infrasettimanale della 14a giornata di Serie A. Il nome del numero 10 non compare infatti nella lista dei convocati diramata dal club nerazzurro nelle ultime ore. Per Gomez si tratta della seconda mancata chiamata consecutiva, dopo quella relativa al match contro la Roma. Una situazione che certifica ormai il destino del Papu, che sarà ceduto nella finestra di mercato invernale.

C'era grande attesa per la lista dei convocati di Gian Piero Gasperini per la partita tra Bologna e Atalanta. Il tecnico ha nuovamente escluso il Papu Gomez, confermando dunque qualora ce ne fosse ancora bisogno che la frattura è insanabile. Il giocatore era stato lasciato fuori anche in occasione del confronto con la Roma, con la società che aveva spiegato in una nota di aver condiviso la decisione dell'allenatore nerazzurro, schierandosi dunque dalla sua parte.

Questi i convocati dell'Atalanta, per la partita di Bologna: Depaoli, de Roon, Diallo, Djimsiti, Freuler, Gollini, Gosens, Gyabuaa, Hateboer, Ilicic, Lammers, Malinovskyi, Miranchuk, Mojica, Muriel, Palomino, Pessina, Romero, Rossi, Sportiello, Sutalo, Toloi, Zapata.

Non sembrano allo stato attuale delle cose esserci i margini per una possibile ricomposizione del rapporto tra il Papu e Gasperini. La società, dopo i dissidi tra il capitano e il tecnico, non ha gradito alcuni gesti del primo, decidendo dunque di condividere le scelte del secondo. Strada spianata dunque alla cessione, già nelle prossime settimane quando aprirà i battenti la finestra di mercato invernale. Difficile stabilire la destinazione, con il giocatore che non vorrebbe allontanarsi molto da Bergamo, e il club intenzionato a non fare sconti (servono almeno 10 milioni di euro). Inter, Milan, Fiorentina e Roma potrebbero essere tra le pretendenti.