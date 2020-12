"È una scelta che devo fare oggi alla ripresa degli allenamenti, è una partita vicina a quella con la Roma. Ilicic, Muriel, Malinovskyi, Miranchuk, Zapata, abbiamo tanti giocatori davanti". Questa la risposta di Gian Piero Gasperini a chi gli chiede se domani contro il Bologna giocherà Muriel o Ilicic in attacco. Tra i nomi fatti dal tecnico dell'Atalanta non c'è quello di Alejandro Papu Gomez ed è l'ennesimo segnale che il calciatore argentino è sul mercato.

In merito alla formazione che sceglierà per la gara di domani al Dall'Ara l'allenatore dei bergamschi ha affermato: "C'è stato un periodo in cui abbiamo avuto fuori Malinovskyi, Ilicic, Pasalic, li stiamo recuperando tutti. Abbiamo Ilicic quello che ha fatto l'altra sera, Miranchuk è disponibile. Col recupero di questi giocatori abbiamo più possibilità, io ho cercato sempre di mettere in campo squadre offensive". Anche in questo caso il nome di Gomez non viene pronunciato. Ormai gli indizi iniziano ad essere sempre di più.

A chi ricorda la sconfitta dello scorso anno a Bologna il Gasp risponde: "È un dato statistico, è stata una partita particolare, dove avevamo avuto delle occasioni. Il Bologna è una squadra pericolosa, soprattutto in attacco. Ci vorrà attenzione, ma arriviamo da una serie di risultati che vogliamo portare avanti".

Sulla prestazione di Ilicic contro la Roma Gasperini ha affermato: "L'ho visto molto bene. Non sempre hai la risposta, magari fosse sempre così. L'importante è che lui sia dentro la squadra, poi demoralizzarsi per una giocata non riuscita…è sempre stato così. Ci sono gli avversari che ti portano via la palla: deve essere forte mentalmente se sbaglia due cose di fila, questo è il recupero che chiedo".

Infine, in merito alle possibilità di intervenire sul mercato l'allenatore dell'Atalanta ha affermato: "Non credo, intanto chiudiamo con la partita di Bologna. Poi la sosta non sarà lunghissima, di solito arrivi in questo periodo con il girone d'andata terminato, ma ci sono tante gare. Dobbiamo capire come rendere solida questa squadra, che è sulla strada giusta. Dobbiamo lavorare bene su quello che abbiamo, c'è margine di crescita. Non credo ci siano tante scelte a gennaio".