Resta all'Atalanta. Va all'Inter. Cede alle lusinghe del ‘diavolo' oppure vede Napoli e poi… Le ultime notizie di calciomercato in tempo reale confermano: il futuro del Papu Gomez per adesso è un rompicapo e a ingarbugliare ancora di più la matassa c'è anche la possibilità che alla fine, nonostante i rapporti ai minimi termini con Gasperini, resti a Bergamo fino alla scadenza del contratto (giugno 2022). Ipotesi che sembra davvero poco praticabile anche per un dettaglio: il calciatore continua a svolgere allenamento differenziato rispetto al resto della squadra pur non soffrendo di problemi muscolari.

L'offerta dell'Inter che stuzzica il Papu

Qual è la squadra che in questa fase ha maggiore spazio di manovra e appare in vantaggio per ingaggiare l'argentino? È l'Inter anche al netto della linea di austerity che il presidente, Zhang, ha illustrato nell'incontro in video-conferenza con il tecnico e lo staff dirigenziale. Un primo, importante, passo in tal senso è stato fatto: l'offerta che ha stuzzicato l'interesse del Papu è un contratto fino al 2023 (quando avrà 35 anni) con stipendio netto di 2.5 milioni di euro più bonus. Il sì dell'argentino non dovrebbe essere in discussione, nemmeno in caso di presunte intromissioni da parte della Lazio la cui proposta (per ora) è inferiore a quella nerazzurra (triennale a una cifra più bassa, 2 milioni).

I dettagli dell'operazione con l'Atalanta

Cosa manca? L'accordo con l'Atalanta sulla parte economica, sulla formula dell'operazione e le modalità di pagamento. A Bergamo intendono monetizzare la cessione del giocatore chiedendo 10/15 milioni mentre da Milano optano per il prestito di 6 mesi (dietro indennizzo) per posticipare la chiusura vera e propria dell'affare a fine stagione. Quando potrà esserci un'accelerata al riguardo? Non appena saranno ufficializzate le cessioni di Nainggolan (tornato al Cagliari) ed Eriksen oltre a quella di Pinamonti allora l'Inter potrà affondare il colpo con maggio decisione.

Come giocherebbe l'Inter con Gomez

Come giocherebbe l'Inter con il Papu? Dovrebbe rivestire il ruolo di trequartista alle spalle della coppia d'attacco, Lukaku-Lautaro, in base al modulo 3-4-1-2. Quell'incarico di lotta e di governo che Eriksen non è mai riuscito a ricoprire, finendo progressivamente dietro le quinte rispetto alle scelte di Conte.