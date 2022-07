Gli attaccanti più forti della Serie A per il Fantacalcio: la lista dei top e dei low cost La scelta dell’attaccante è fondamentale per ogni giocatore di fantacalcio. Tutti cercano di acquistare quello che pensano possa essere il miglior attaccante della Serie A, ma possono fare la differenza anche una serie di attaccanti low cost.

A cura di Alessio Morra

Ogni giocatore di fantacalcio sa benissimo che per vincere servono i gol e quindi bisogna puntare su un attaccante che ne garantisca tantissimi, su un bomber che possa segnare tra i 20 e i 25 gol in campionato. Ma tra chi gioca c'è anche chi invece decide di puntare su attaccanti di affidamento, che non costano quanto i big, ma che arrivano facilmente in doppia cifra, pur senza strafare. Nessuno ha la bacchetta magica, ma tutti hanno l'obiettivo di prendere il miglior attaccante della Serie A.

I migliori attaccanti della Serie A 2022: i top da prendere al Fantacalcio

Da tante stagioni sottolineato nelle liste di ogni giocatore del fantacalcio c'è Ciro Immobile, quattro volte capocannoniere della Serie A, e autore di 182 gol nel campionato italiano. Ma forse l'attaccante che avrà la quotazione più alta in assoluto è Dusan Vlahovic, classe 2000 della Juventus che ha segnato 45 reti nelle ultime due stagioni. Il serbo sarà sempre più al centro del progetto di Allegri e la Juve vuole i suoi gol per tornare a vincere lo scudetto.

Ciro Immobile per 4 volte ha vinto il titolo di capocannoniere della Serie A.

E ovviamente tra i top c'è Romelu Lukaku, tornato all'Inter dopo un'annata complicata al Chelsea. Il belga ha segnato 23 gol nella prima stagione in Serie A e 24 nella seconda. Definirlo con una sola parola è semplice: affidabile.

Il gemello di Lukaku e cioè Lautaro Martinez, 21 gol nella stagione 2021-2022, va pure lui inserito tra i nomi dei big, così come Tammy Abraham, il centravanti della Roma ha siglato 17 reti nella scorsa Serie A (27 in totale). Tra quelli della cosiddetta prima fascia c'è Victor Osimhen, attaccante del Napoli autore di 24 reti in 51 partite in Serie A.

17 gol in Serie A nel 2021–2022 per Tammy Abraham, che farà coppia con Dybala nella Roma.

Domenico Berardi segna a raffica da tante stagioni e nell'ultima ha fatto un grande salto di qualità, oltre cento gol nel massimo campionato, 46 nelle ultime tre stagioni. Naturalmente tra i bomber di prima fascia c'è anche Divock Origi, che il Milan ha prelevato dal Liverpool. Una garanzia. Immobile, Berardi e Osimhen non disputeranno i Mondiali e questo forse potrebbe essere un piccolo vantaggio.

La lista degli attaccanti low cost su cui puntare per il Fantacalcio 2022

Innanzitutto stabiliamo cosa significa low cost. Perché in questo caso, per il fantacalcio, si può intendere sia un colpo a basso costo rispetto al valore potenziale oppure proprio dando fede a quell'espressione un acquisto fatto con pochi crediti.

Possono fare la fortuna dei fanta-allenatori anche tanti altri attaccanti di Serie A, che possono essere prelevati a un buon prezzo. L'elenco è lunghissimo. Il primo dell'elenco è Luka Jovic, che può sfruttare il gioco di Italiano e fare le fortune della Fiorentina e dei fanta-allenatori che lo sceglieranno. Considerata la prolificità dell'attacco del Sassuolo va sottolineato anche il nome di Raspadori. In questa categoria di calciatori ci sono anche il Cholito Simeone del Verona e Pinamonti, che in questo momento non sa ancora con quale squadra giocherà, ma che è reduce da un'ottima stagione con l'Empoli.

Raspadori e Berardi con Scamacca formano il tridente del Sassuolo.

In questo elenco ci sono anche gli altri due centravanti del Milan e cioè Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, che tornerà solamente nel 2023 ma non lo si può mai dimenticare. Il francese ha mostrato di essere determinante, anche se negli ultimi cinque anni solo una volta è andato in doppia cifra. Bisogna sempre considerare gli attaccanti dell'Atalanta, Zapata e Muriel, che hanno avuto dei picchi elevatissimi in passato. E in questa fascia si inseriscono Marko Arnautovic del Bologna, Gerard Deulofeu dell'Udinese e Caprari del Verona. Si può inserire in questo elenco anche il georgiano Kvaratskhelia del Napoli.

Sono anche tanti i nomi degli attaccanti da poter provare a comprare a basso prezzo al fantacalcio. Perché di attaccanti di buon livello ce ne sono, attaccanti low cost prelevabili a 1. C'è Agustin Alvarez, ventunenne pagato 10 milioni di euro. Il Sassuolo raramente sbaglia la scelta dei giovani. L'uruguaiano non sarà titolare, ma avrà sicuramente spazio.Nei radar dei fanta-allenatori c'è anche Cancellieri, passato dal Verona alla Lazio, l'esterno con Sarri potrebbe avere tante chance di giocare e soprattutto di crescere.

Pellegri giocherà ancora con il Torino di Juric.

Tra gli attaccanti italiani c'è anche Pietro Pellegri, che con l'addio di Belotti probabilmente sarà il titolare dell'attacco del Torino. Nell'elenco vanno inseriti anche Botheim, norvegese, ex Bodo, prelevato in questo mercato estivo dalla Salernitana, e Martin Satriano, attaccante del 2001 di proprietà dell'Inter passato all'Empoli.