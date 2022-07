I difensori titolari da prendere al Fantacalcio tra top e low cost Non sarà semplice decidere quali sono i difensori da prendere per il prossimo fantacalcio. Bisogna provare a pescare tra i migliori, ma ce ne sono anche tanti di difensori low cost che rappresentano ottimi affari. Oltre alla media voto va guardata anche la posizione in campo dei difensori, perché ce ne sono alcuni che giocano a centrocampo.

A cura di Alessio Morra

Ogni squadra di fantacalcio che si rispetti deve avere almeno un difensore di prima fascia, ce ne sono tanti in Serie A, ma in questo calciomercato alcuni tra i più forti sono andati via e quindi ancora con maggiore oculatezza bisognerà scegliere come investire il budget per la difesa. Intanto va detto che non è così scontato che creare una difesa con sole stelle possa produrre grandi risultati. Perché solide basi si possono costruire anche con difensori che possono produrre gol e assist e che giocando tanto possono garantire continuità e una eccellente media voto. Al di là di chi fa il ‘Mantra', bisogna fare molta attenzione alle differenze tra i difensori centrali e gli esterni, alla Theo Hernandez, che giocando in posizione più avanzata hanno più chance di fare gol e servire assist.

I migliori difensori della Serie A per il Fantacalcio 2022

Di difensori top per il fantacalcio 2022 ce n'erano parecchi. In ogni Lega in quest'ultimo campionato si poteva scegliere su quale big puntare. Ma due dei grandi maestri della difesa del campionato italiano non ci sono più: è andato via dopo otto magnifiche stagioni Koulibaly, che ha lasciato il Napoli per firmare per il Chelsea. La Juventus, che ha perso anche Chiellini, ha perduto de Ligt, che ha accettato il Bayern Monaco. L'Inter invece è riuscita, per ora almeno, a tenere in squadra Skriniar, corteggiato dal PSG.

Certo di giocatori di alto livello ne restano comunque tanti e tra i centrali spicca il nome di Bremer, che è passato per una cifra importante alla Juventus, che lo ha soffiato all'Inter che mantiene sempre in rosa de Vrij e soprattutto Bastoni. Della Juve certo non si può dimenticare il nuovo capitano li ha Bonucci, che vede bene anche la porta. Considerata anche l'abilità delle squadre di Mourinho nella fase difensiva bisognerà prendere in considerazione anche i centrali della Roma e cioè Mancini, Smalling e Ibanez, tutti e tre sono abili anche nei calci piazzati. Così come i centrali dell'Atalanta: Palomino, Toloi e Demiral.

Guardando agli esterni, in pole position per quasi tutti i giocatori del fantacalcio c'è Theo Hernandez, il francese in tre stagioni ha segnato 18 gol e servito 17 assist in Serie A con il Milan. Se saranno confermati nell'elenco dei difensori evidenziati in rosso nelle liste di ogni fanta-giocatore ci saranno pure Gosens, che quest'anno sarà titolare nell'Inter, l'eterno Cuadrado, confermato dalla Juventus che è un calciatore di grande affidabilità, e naturalmente l'olandese Dumfries, che dopo aver preso le misure è diventato uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A.

Ha segnato ben 5 reti nello scorso campionato l’esterno dell’Udinese Udogie.

Non si può dimenticare Giovanni Di Lorenzo, un mostro di continuità, che dopo gli illustri addii è diventato anche il capitano del Napoli. Tra gli esterni c'è anche Cristiano Biraghi, calciatore della Fiorentina, che calcia punizioni, corner e rigori. Lo scorso anno chi ha puntato su Udogie ha ottenuto molti dividendi e l'esterno dell'Udinese, sarà un altro calciatore da seguire con attenzione. Idem Singo, esterno del Torino di grande valore che garantisce gol, assist e buoni voti. Se starà bene ovviamente sarà un giocatore top anche Leonardo Spinazzola.

I difensori low cost su cui puntare

Di difensori low cost ce ne sono tantissimi e questi però possono dividersi in due categorie. Da un lato ci sono quelli che posso acquistarsi con pochi crediti, le cosiddette scommesse, e cioè calciatori che non ha brillato nelle annate precedenti o dei giovani che arrivano dalla Serie B o dall'estero. Ma tra i low cost ci sono anche dei difensori che si possono pagare meno rispetto al loro valore potenziale.

Tra quelli di grande affidabilità, che hanno un'ottima media voto e che riescono pure a segnare c'è il difensore del Napoli Rrahmani, autore di 4 gol, e che dopo l'addio di KK sarà il leader della coppia di centrali di Spalletti.

Il difensore del Napoli Rrahmani ha realizzato 4 gol nella Serie A 2021–2022.

In questo elenco c'è Faraoni del Verona (13 gol nelle ultime tre stagioni), con lui anche Lazzari, che Sarri ha tramutato in difensore e Simone Bastoni dello Spezia, 3 gol nello scorso campionato. Non gioca dallo scorso novembre, ma sarebbe un buonissimo affare Simon Kjaer, uno dei leader del Milan, indispensabile pure per la sua nazionale). Tra quelli da prendere, senza dare troppo nell'occhio né senza spendere tanto, ci sono anche Zappacosta, una certezza, e il giovane Giorgio Scalvini dell'Atalanta, che ha già esordito in Nazionale. Sempre pensando alla Roma di Mou sugli esterni ci sono l'olandese Karsdorp e il nuovo acquisto Celik.

Giorgio Scalvini, classe 2003, ha già esordito in Nazionale e gioca con Atalanta.

Degni di tante attenzioni sono pure Andrea Cambiaso, lo scorso anno con il Genoa e che nel corso dell'estate è stato comprato dalla Juventus, che lo ha girato però al Bologna e con Mihajlovic avrà modo di giocare e crescere. La Lazio ha acquistato Casale, che vuole confermarsi dopo un'ottima annata con il Verona. Di Parisi dell'Empoli si è parlato tanto, gli azzurri in rosa hanno anche l'interessante Viti e hanno prelevato dalla Juventus in prestito De Winter.

Lo scatenato Monza si è rinforzato anche nel reparto arretrato prelevando Marlon dallo Shakhtar. Non dovrebbero costare molto nemmeno Darmian e D'Ambrosio, che sono molto affidabili e avranno modo di giocare parecchio con l'Inter. Tutto da scoprire Mathias Olivera, terzino sinistro uruguaiano che il Napoli ha prelevato dal Getafe. Così come Gatti che vestirà la maglia della Juventus. Rogerio del Sassuolo e Zima del Torino sono altri due nomi interessanti tra i profili low cost, così come Ranocchia del Monza.