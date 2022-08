Consigli fantacalcio 2023, quali giocatori prendere all’asta: la guida ruolo per ruolo Non è semplice scegliere i calciatori da comprare al fantacalcio. La guida ruolo per ruolo per capire quali sono i calciatori che possono fare la differenza nella Serie A 2022-2023.

A cura di Alessio Morra

Il momento dell'asta si sta avvicinando e c'è bisogno di studiare. Devono farlo tutti anche quelli più bravi che più o meno ogni anno vincono al Fantacalcio. Le squadre di Serie A si sono rinforzate. Juventus, Roma, Inter, Napoli e Milan hanno pescato dal mercato estero, anche se qualche big è andato via, come Koulibaly, Perisic e de Ligt. Ma il livello del nostro campionato è buono, e questo offrire a tutti i fanta-allenatori la possibilità di allestire delle buone squadre. Ora però c'è da fare la differenza, perché ci sono delle scelte che non si possono assolutamente sbagliare in alcun modo. Bisogna essere perfetti e avere anche tanta fortuna, perché questa non guasta mai.

I migliori portieri della Serie A 2022: la griglia

Top: Maignan, Szczesny, Handanovic

Lo scorso anno il migliore nel ruolo è Mike Maignan, che ha vinto lo scudetto con il Milan e c'è da scommettersi che si ripeterà. Il francese lotta per la maglia da titolare in nazionale e vuole confermarsi anche in Champions: è una certezza, come lo sono anche Szczesny e Rui Patricio, portieri esperti che guidano le difese di allenatori come Allegri e Mourinho. Handanovic avrà sempre i galloni da titolare, ma l'alternanza con Onana potrebbe esserci. Più nebulosa la situazione per la porta del Napoli.

La famosa griglia dei portieri, quella che indica quante partite giocano contemporaneamente i portieri di due squadre in casa, quest'anno naturalmente può premiare chi riesce a comprare i portieri delle squadre di Juventus/Torino, Milan/Inter e Lazio/Roma, mai in casa nello stesso turno, cosa comunque complicata perché costano tanto. Ma non giocano mai insieme in casa nella stessa giornata nemmeno i portieri di Empoli/Fiorentina e Napoli/Salernitana, per regolamento, ma anche quelli di Sampdoria/Cremonese.

Il portiere della Lazio nella stagione 2022 – 2023 sarà il portoghese Luis Maximiano, ex Granada.

La griglia mostra dati interessanti e può aiutare chi sceglie di creare una coppia con i portieri di Atalanta e Spezia, Sassuolo e Verona, Lecce e Monza, Roma e Verona e Udinese e Spezia (appena 3 volte in casa in contemporanea). Interessanti le 4 partite nello stesso turno dei portieri di Napoli e Fiorentina e le 6 di Juventus e Roma. La peggior accoppiata invece in assoluto è quella formata dai portieri di Lazio e Verona, 16 volte in tandem in casa.

I difensori da prendere al Fantacalcio top e low cost

Koulibaly, Chiellini e de Ligt non ci sono più. Ma in Serie A ci sono ancora difensori di altissimo livello. Ma chi fa la squadra al fantacalcio c'è da prendere una decisione. Bisogna puntare sugli esterni di difesa? Oppure sui centrali? O bisogna trovare un giusto mix? Che sarebbe perfetto anche tra calciatori di squadre di primo livello e quelle di fascia media.

Top: Hernandez, Gosens, Bremer, Dumfries, Skriniar.

In assoluto tra i migliori difensori da prendere al fantacalcio ci sono Theo Hernandez del Milan, Bremer, che è stato pagato a peso d'oro dalla Juventus, che in rosa ha sempre Bonucci e Danilo, gli interisti Bastoni e Skriniar. Ma i nerazzurri in rosa hanno anche due esterni che quando attaccano fungono da ali e cioè Dumfries (5 gol e 4 assist nel 2021 – 2022) e Gosens.

La Juventus ha acquistato dal Torino Gelson Bremer, miglior difensore del campionato 2021–2022.

Semi top: Udogie, Di Lorenzo, Smalling, Danilo, Tomori, Bonucci.

Difensori top, di livello alto, ce ne sono comunque tanti. L'elenco è composto da Di Lorenzo che è diventato il capitano del Napoli, Udogie dell'Udinese, autentica rivelazione lo scorso anno, Singo del Torino, Biraghi della Fiorentina. Difensori che possono dare punti anche con gol o assist, che fanno sempre molto comodo. Di livello sono anche tutti i difensori della Roma: Mancini, Smalling e Ibanez, e non si può dimenticare Spinazzola, che scalpita per essere nuovamente titolare.

Ampio è anche il novero dei difensori low cost, tra questi ci sono calciatori che possono essere considerati delle sorprese assolute perché poco conosciuti o calciatori che magari pur ottenendo un buon valore non hanno una grande considerazione per un motivo o per un altro. Così dentro ci sono il baby Scalvini dell'Atalanta e il danese Kjaer, che il Milan ha perso lo scorso dicembre per un infortunio.

Sorprese: Gatti, Birindelli, Zima, Soppy, Gila.

Ma con loro ci sono anche giocatori che al momento non hanno il posto fisso come D'Ambrosio e Darmian dell'Inter, Gatti della Juventus o pure chi è in cerca di riscatto come Ranocchia. Nomi prendibili a 1 ce ne sono tanti, tra questi anche Birindelli, figlio d'arte preso dal Monza.

Samuele Birindelli, è un figlio d’arte, il papà ha giocato con la Juve di Lippi, ora è al Monza.

I centrocampisti più forti su cui puntare per il Fantacalcio

Top: Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Pellegrini, Chiesa, Calhanoglu, Pogba, Barella

Questo reparto è quello che offre il maggior numero di alternative ai fanta-allenatori. Perché di centrocampisti di alto livello ce ne sono a bizzeffe. L'elenco è davvero molto ampio. Milinkovic-Savic è probabilmente il più forte tra i centrocampisti, ma è in buona compagnia anche tra quelli della Lazio perché pesa tanto nelle aste anche Luis Alberto. Ovviamente l'infortunio condizionerà un po' la spesa per Paul Pogba, che però è un calciatore dal valore indiscutibile e in Italia ha mostrato in passato le sue qualità. Ma tra i centrocampisti della Juve c'è anche Federico Chiesa, che può giocare in attacco, nel 4-3-3, anche lui però sta recuperando da un infortunio importante.

Di primissima fascia anche i calciatori della Roma Lorenzo Pellegrini e Niccolò Zaniolo, centrocampisti che vedono molto bene la porta. Di altissimo livello è la batteria di centrocampisti dell'Inter con Calhanoglu, Brozovic e Barella, oltre a Mkhitaryan, 27 gol negli ultimi tre campionati di Serie A.

Nicolò Barella è uno dei centrocampisti con il rendimento migliore di tutta la Serie A.

Semi top: Barak, Fabian Ruiz, Tonali, Pasalic, Malinovskyi.

Tra i centrocampisti di alto livello vanno inserito anche Mario Pasalic, quello che ha segnato più gol nella passata stagione. Il croato dell'Atalanta ha fatto di poco meglio rispetto a Barak del Verona. Se non lascerà Napoli sarà da mettere nel mirino anche Fabian Ruiz. Più per i voti che per i gol tra quelli top c'è anche Tonali del Milan.

Buoni: Politano, Kvaratshelia, Orsolini, Mkhitaryan, Locatelli, Sabiri, Zaccagni, Bajrami, Traoré.

Tra i giocatori da pescare, magari non tra quelli low cost, ma con un costo medio, ci sono Orsolini del Bologna, Politano del Napoli, che ha cambiato ruolo, ma anche il georgiano Kvaratskhelia. Vuole la doppia cifra anche Zaccagni della Lazio.

Sorprese: Thortsvedt, Ferguson, Zalewski, Adli, Ederson, Zurkowski.

Sono parecchie le scommesse. Intanto si può puntare su Adli del Milan, a un buon prezzo si può anche puntare su Thortstvedt del Sassuolo e su Ferguson del Bologna. Entrambi in passato hanno segnato parecchio. Zalewski della Roma a un buon prezzo potrebbe essere splendido, e occhio a Zurkowski, che potrebbe tornare all'Empoli.

Gli attaccanti per il fantacalcio: i migliori, le scommesse e le sorprese

Top: Immobile, Vlahovic, Lukaku, Osimhen, Lautaro, Abraham, Dybala.

I nomi degli attaccanti di prima fascia sono: Ciro Immobile, capocannoniere in carica e quattro volte re dei bomber in Serie A, Dusan Vlahovic, fortissimo attaccante della Juventus, il rientrante Romelu Lukaku che torna a far coppia con Lautaro Martinez. Responsabilizzato dalle partenze illustri, e pure rigorista, Osimhen del Napoli si candida a un ruolo da protagonista, così come Tammy Abraham, già autore di 17 reti nella passata stagione.

Romelu Lukaku ha segnato 23 gol nel primo campionato di Serie A, 24 nel secondo, sempre con l’Inter.

Semi top: Leao, Di Maria, Berardi, Giroud, Jovic, Simeone, Origi, Zapata.

Tra i bomber da sottolineare in rosso al momento dell'asta ci sono anche Berardi del Sassuolo, Simeone, autore di 17 gol con il Verona, i centravanti del Milan Giroud e Origi, il serbo Luka Jovic, che cercherà di sfruttare il gioco di Italiano alla Fiorentina. Non segnerà caterve di gol ma promette gol, assist e voti altissimi Di Maria.

Sorprese: Ceesay, Botheim, Pellegri, Alvarez, Satriano.

Nell'elenco delle scommesse ci sono una serie di attaccanti, intanto quelli meno conosciuti, ma che in passato hanno già realizzato tanti gol, e cioè il norvegese Botheim della Salernitana e Ceesay del Lecce. Pellegri avrà modo di giocare nel Torino e non può essere escluso. E incredibile ma vero nelle scommesse di aggiunge Zlatan Ibrahimovic, che tornerà in campo solo nel 2023 e a 41 anni cercherà di essere protagonista.

I rigoristi della Serie A: i consigli su chi prendere all'asta

Rigoristi quasi infallibili sono Romelu Lukaku, che si riprenderà questo ruolo all'Inter, e Ciro Immobile. Da capire chi sarà il tiratore scelto della Roma con Abraham che può essere insidiato da Dybala. Mentre Vlahovic si prenderà in modo definitivo lo scettro di rigorista della Juventus, mentre Osimhen ha sostituito Insigne al Napoli. Una garanzia è anche Berardi del Sassuolo.

Nella parte finale della scorsa stagione è stato il serbo Lukic a calciare i rigori per il Torino.

Occhio a Cessay del Lecce, Gytkjaer del Monza e a Lukic, che dovrebbe essere confermato come rigorista del Torino. Candreva dovrebbe essere il prescelto per la Sampdoria. Bonazzoli più di Ribery nella Salernitana.

Come scegliere i calciatori per il Fantacalcio 2022: la guida

Fondamentale è assicurarsi dei ruoli di alcuni calciatori, che possono essere border line prima dell'asta. Poi bisogna capire come dividere il budget. Ci sono diversi modi. C'è chi punta poco sui portieri, chi su un portiere forte, chi invece cerca un equilibrio con almeno uno o due big per ogni reparto. Quindi la suddivisione del budget e la scelta dei big sui quali puntare è fondamentale. Non bisogna accanirsi, non bisogna per forza prendere il calciatore desiderato. Spendere una buona parte dei propri soldi virtuali per comprare un giocatore per quanto fortissimo potrebbe essere un errore.