I migliori centrocampisti della Serie A per il Fantacalcio 2022 La scelta dei centrocampisti è fondamentale per ogni squadra di fantacalcio. Bisogna valutare bene e porsi alcune domande. Quali possono essere i migliori centrocampisti per il fantacalcio 2022? E quali sono quelli da prendere low cost e va capito se ci sono centrocampisti rigoristi.

A cura di Alessio Morra

Come per il calcio anche nel fantacalcio è assai importante avere un buon centrocampo. Rispetto al passato forse questo è il reparto che regala più opzioni ai fanta-allenatori. Perché ci sono tanti centrocampisti che vedono bene la porta, si inseriscono bene e alcuni di essi possono segnare quanto degli attaccanti di seconda fascia. Dunque creare un terzetto o un quartetto d'elite è fattibile. Ci sono almeno una dozzina di centrocampisti di alto livello e almeno uno bisogna averlo nella propria fantasquadra.

I migliori centrocampisti della Serie A per fantamedia

Tra i centrocampisti che quasi tutti mettono in testa alle rispettive liste c'è Milinkovic-Savic, calciatore della Lazio che vede benissimo la porta: ha realizzato 11 gol nella passata stagione e ne ha segnati 41 negli ultimi cinque campionati. Garantisce tanti gol, ma anche assist e una buonissima media voto; così anche Luis Alberto, che però con Sarri non si è confermato nella stagione 2021-2022.

Ovviamente il grande ritorno di Pogba alla Juventus non passa inosservato nemmeno per i fanta-allenatori, che sanno bene quanto sia riuscito a fare la differenza il francese nel passato. I bianconeri si sono rinforzati a metà campo prendendo anche il ‘Fideo' Angel Di Maria. E tra i centrocampisti della Juventus c'è anche Federico Chiesa, che vuole riscattarsi dopo una stagione complicata nella prima parte e chiusasi nel mese di gennaio per via di un infortunio al ginocchio.

28 gol in 124 partite in Serie A con la Juventus per Paul Pogba.

Gol, assist e voti alti sono una prerogativa anche del turco Hakan Calhanoglu e del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini, entrambi sono anche degli abili rigoristi. Lo scorso anno nell'elenco dei centrocampisti c'era pure Nicolò Zaniolo, che Mourinho ha spostato in attacco. Di reti ne hanno segnate tante nel campionato scorso anche il giocatore del Verona Antonin Barak e lo spagnolo del Napoli Fabian Ruiz. Anche se il centrocampista goleador del 2021-2022 è stato Mario Pasalic, a segno 13 volte con l'Atalanta. Tutti loro si possono considerare di primissima fascia, ma non sono gli unici. In parecchi si attendono una grande stagione anche da parte di Ruslan Malinovskyi, trequartista dell'Atalanta.

Perché tra i centrocampisti con la migliore media non si possono certo dimenticare Sandro Tonali, determinante per lo scudetto del Milan, e Niccolò Barella. Mentre, pur non essendo un habitué del gol, Marcelo Brozovic è stato un mostro a livello di continuità, voti alti e quasi sempre in campo.

Mario Pasalic è il centrocampista che ha segnato più gol nella Serie A 2021–2022.

Centrocampisti fantacalcio 2022, chi prendere tra i low cost: la lista

Centrocampisti low cost ce ne sono parecchi. Anche in questo caso la divisione viene fatta in due modi. Da una parte ci sono una serie di calciatori che sono di ottimo livello, ma che all'asta, si può provare a tenere nascosti e che quindi pur essendo di valore potrebbero costare meno. E ci sono anche calciatori invece che non hanno il posto fisso o sono reduci da una stagione così così che potrebbero invece essere delle rivelazioni.

Sono tanti i centrocampisti low cost di alto livello tra quelli che giocheranno questo campionato di Serie A. Tra i centrocampisti top per il fantacalcio ci sono innanzitutto l'albanese Bajrami, uno dei nomi a sorpresa della scorsa stagione, quindi già noto, ma che avrà modo di confermarsi con l'Empoli in un palcoscenico importante dopo essersi messo in luce.

6 gol con l’Empoli per Zurkowski nella passata stagione.

Con l'Empoli lo scorso anno ha stupito Zurkowski, che è tornato alla Fiorentina, squadra che gioca bene e che tende a valorizzare i centrocampisti, ma che potrebbe essere ceduto in prestito. Tra i centrocampisti viola c'è anche Mandragora, che vuole riscattarsi dopo un paio di annate non splendide per via anche di problemi fisici. E non va dimenticato Castrovilli, che sarà ancora fuori per un po', sta recuperando da un infortunio molto serio. Ha dato tanti dividendi lo scorso anno Candreva, molto amato dai fanta-allenatori come i centrocampisti del Sassuolo Frattesi e Maxime Lopez.

Tra i centrocampisti da poter prendere senza un esborso enorme c'è anche Zalewski, che ha già avuto molto spazio nella passata stagione con la Roma e ne avrà sempre con Mourinho. A caccia del riscatto invece Sensi, passato al Monza e che avrà il posto fisso, così come Pessina. Punta ad andare in doppia cifra Zaccagni della Lazio. Ma occhio pure a giocatori giovani come il norvegese Thorsvedt del Sassuolo, scuola Genk.

Matteo Pessina è uno dei tanti acquisti del Monza, scatenato sul mercato.

Nella passata stagione tra centrocampisti con la miglior media c'è stato anche il camerunese Tameze. Lui non sarebbe l'unico buon colpo a metà campo tra i calciatori del Verona, che in rosa ha anche Ilic. Mentre tra i centrocampisti rigoristi della Serie A c'è anche Lukic del Torino. Nell'elenco di ogni fanta-allenatore ci saranno pure Sabiri della Sampdoria, è un trequartista ruolo che Giampaolo tende a valorizzare, e il brasiliano Ederson, preso per 15 milioni di euro dall'Atalanta. Tra i centrocampisti low cost va incluso Yacine Adli, ventiduenne francese del Milan. Non si può dimenticare il sempre verde Pereyra dell'Udinese. 14 gol in Serie B con il Lecce per il centrocampista Strefezza.

Tra coloro invece che possono essere prelevati senza un grande esborso ci sono una serie di calciatori di buon livello come Rabiot della Juventus o Lobotka del Napoli o Asllani dell'Inter, che non hanno il posto fisso ma che potrebbero comunque giocare tanto e che con un investimento contenuto potrebbero diventare utili nell'elenco dei centrocampisti.