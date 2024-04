Giroud andrà in MLS ma Fabregas lo voleva portare al Como: il retroscena di una proposta inaspettata

video suggerito

Olivier Giroud lascerà il Milan e andrà a giocare negli Stati Uniti ma Cesc Fabregas ha provato a portarlo al Como: il retroscena di mercato di una proposta inaspettata.

A cura di Vito Lamorte

Olivier Giroud lascerà il Milan e andrà a giocare negli Stati Uniti ma Fabregas ha provato a portarlo al Como. Un retroscena che sta prendendo piede in queste ore e che fa capire come il club lariano creda sempre di più nella promozione in Serie A, tanto da provare a convincere l'attaccante rossonero ad attendere prima di accordarsi con i Los Angeles FC.

Quello che era solo un rumors ormai trova sempre più concretezza ed il centravanti francese sembra aver trovato l'accordo con i LAFC.Il numero 9 è alle ultime battute con i colori rossoneri e alla fine della stagione si trasferirà in Major League Soccer.

L'ex Arsenal e Chelsea ha trovato un accordo pressoché totale con il club americano per un contratto fino al dicembre 2025: l'attaccante francese si tufferà nella nuova realtà una volta terminati gli Europei e aprirà quella che, con molta probabilità, sarà la sua ultima parentesi in campo.

Fabregas voleva portare Giroud al Como

In merito a questo retroscena di mercato su Giroud, svelato dal quotidiano Tuttosport, c'è un'idea ben precisa da parte di un società per l'imminente futuro e questo club si chiama Como. La squadra lariana è seconda in classifica e sta lottando per la promozione diretta in Serie A: i piani della società sono chiari e per questo motivo anche questa indiscrezione non è così campata in aria. I proprietari del Como hanno disponibilità economiche e lavorano per poter dare una stabilità ad alto livello al club.

Cesc Fabregas, ex compagno di Giroud e attuale allenatore in seconda della squadra lombarda, avrebbe chiesto all’amico di temporeggiare in attesa della promozione in A del Como e poi di accasarsi in riva al lago per il prossimo campionato.

Nemmeno l'attaccante francese si aspettava una proposta del genere ma la decisione di chiudere la carriera negli Stati Uniti è stata presa e sarà una nuova esperienza di vita anche per la sua famiglia.