Gimenez si opera dopo l’infortunio: fissato il rientro, cosa succede ora al Milan sul mercato

Il Milan e Santiago Gimenez hanno deciso che l’operazione è la soluzione più giusta per risolvere definitivamente i problemi alla caviglia. Tare ha già pronto l’affondo per Fullkrug sul mercato.

Santiago Gimenez si sottoporrà a un’operazione chirurgica per risolvere una volta per tutte i problemi legati all’infortunio alla caviglia. Il rientro ovviamente non sarà imminente, con il periodo di recupero che dovrebbe essere di circa due mesi. Una situazione che incide in modo importante sui suoi piani e su quelli dei rossoneri, che si sono già mossi sul mercato cautelandosi con il possibile arrivo di Niklas Fullkrug. Cosa succede ora a Gimenez? Il suo futuro è al centro di valutazioni.

Perché Gimenez si opera, la decisione presa con il Milan dopo l'infortunio

Impossibile per Santi Gimenez proseguire con una terapia conservativa. Il dolore alla caviglia era ancora notevole e dunque ecco la necessità dopo un consulto medico in Olanda, di sottoporsi all'intervento che possa permettergli di tornare a correre e giocare senza alcun fastidio. L'attaccante del Milan non gioca da fine ottobre, quando fu impiegato da Allegri contro l'Atalanta proprio per quei problemi su cui lui stesso poi ha deciso di fare chiarezza.

Santi Gimenez, rientro tra due mesi

Non essendoci complicazioni legamentose, il recupero dall’intervento potrebbe non essere lunghissimo, anche se due mesi per un giocatore nelle sue condizioni sono comunque tanti. Gimenez potrebbe rientrare nel Milan a pieni giri a ridosso della primavera e da lì in poi dovrà necessariamente accelerare i tempi per cercare di farsi trovare pronto per i Mondiali. Il Messico, infatti, spera di poter contare sul suo centravanti nel torneo iridato che si disputerà in casa.

Il calciomercato Milan già attivo, tutto su Niklas Fullkrug

Il calciomercato del Milan è già in fermento da tempo. Si era parlato inizialmente di Mauro Icardi come obiettivo per l’attacco in vista del mercato di gennaio, anche se poi il profilo individuato da Igli Tare sembra essere quello dell’esperto attaccante tedesco del West Ham, Niklas Fullkrug. Con una sola competizione da disputare, i rossoneri non vogliono comunque correre rischi e cercano, senza Gimenez, di trovare un altro calciatore che possa anche alternarsi a Leao e Nkunku (con Pulisic che, eventualmente, può essere d’aiuto).

Quale futuro per Gimenez al Milan

Nel frattempo bisognerà capire come si evolveranno le cose per Gimenez che, alla luce di quanto detto, potrebbe anche diventare un uomo mercato. Il calciatore, infatti, vorrà giocare a tutti i costi dopo il suo ritorno in campo, per cercare poi di farsi trovare abile e arruolabile nella nazionale messicana. Bisognerà capire se le sue priorità e quelle del Milan coincideranno, altrimenti le strade potrebbero anche separarsi.