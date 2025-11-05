Perché Gimenez ha voluto raccontare la verità sul suo infortunio: a chi era rivolto il messaggio

Santiago Gimenez sarà lontano dai campi per un po' di tempo a causa di un infortunio. Lo stesso attaccante messicano del Milan con un post sul proprio account ufficiale di Instagram ha voluto rendere note a tutti le sue condizioni. Nel testo il centravanti rossonero ha specificato che si tratta di un problema alla caviglia con cui sta convivendo da diverso tempo. Il dolore e la sofferenza l'hanno così portato a prendere questa decisione di fermarsi per potersi concentrare sulle cure specifiche da seguire per recuperare al meglio.

I tifosi si sono chiesti perché il giocatore abbia sentito la necessità di scrivere. Gimenez ha evidentemente ha agito da solo spinto dalla volontà – probabilmente – di spiegare lui stesso ai tifosi le cause dettagliate del suo infortunio. Il messicano ci tiene tanto alla curva rossonera così come in generale al Milan. Il club aveva già reso note le sue condizioni e lo stesso Allegri in conferenza stampa prima di Milan-Roma al pari del ds Tare avevano spiegato l'entità del suo infortunio. Ecco perché in questo momento si fa sempre più probabile l'idea che sia stata una mossa dello stesso giocatore voler scrivere lui stesso ai tifosi con un preciso intento.

Gimenez in azione contro l’Atalanta.

Il centravanti ex Feyenoord è come se avesse voluto metterci la faccia in questa vicenda parlando in prima persona forse anche spinto dal momento non proprio positivo che sta vivendo in fase realizzativa. Il Milan l'ha messo nelle condizioni di fermarsi, è andato incontro al giocatore che probabilmente, proprio per rientrare dopo la sosta Nazionali al meglio, ha preferito fermarsi. Vuole essere pronto al 100% sperando in un rientro in gruppo magari già in vista del derby. Di fatto Gimenez è un giocatore importante per questo Milan di Allegri.

La sua permanenza al termine del mercato aveva fatto pensare a uno scarso utilizzo del giocatore nell'attacco del Milan e invece lo stesso tecnico livornese ha fatto il contrario. Gimenez ha sempre giocato senza però riuscire mai a trovare il gol in campionato. Per l'allenatore dei rossoneri evidentemente il messicano al momento è necessario per gli automatismi tattici del Milan anche se qualche gol sicuramente non guasterebbe. Lo scambio con Dovbyk è saltato ma evidentemente il messicano, arrivato solo a gennaio 2024 in rossonero, vuole dimostrare di voler indossare quella maglia rossonera. Nel frattempo però dovrà curarsi.

Gimenez a terra infortunato.

Quante partite salta Gimenez col Milan dopo l'infortunio e i tempi di recupero

Secondo ESPN Deportes il messicano Gimenez resterà fuori dai giochi per cinque settimane. Secondo il portale d'informazione l'attaccante avrebbe iniziato un trattamento che però appare un pochino lungo. Gimenez salterà sicuramente gli impegni con il Messico nella prossima pausa nazionali e non è chiaro se dopo, al rientro, sarà in grado di mettersi subito a lavorare col gruppo e dunque a disposizione di Allegri per le prossime sfide di campionato. Resta il comunicato, la necessità di fermarsi e quella necessità di voler scrivere lui stesso ai tifosi del Milan.