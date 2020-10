Lasse Schöne non ha ancora digerito la decisione del Genoa di lasciarlo fuori rosa. Il club del presidente Preziosi, in accordo con il tecnico Maran, ha infatti deciso di lasciare fuori dalla lista della Serie A il centrocampista danese. Acclamato con un idolo lo scorso anno, quando ad attenderlo a Genova c'erano tanti tifosi rossoblù pronti ad accoglierlo a ‘Marassi', oggi l'ex Ajax è diventato un esubero di lusso per il club. L'agente del giocatore, Revien Kanhai, continua a criticare la scelta della società: "È stata intrapresa un'azione legale immediata, sono stati violati degli accordi. Lasse è stato trattato in modo scandaloso".

Le ultime parole di una vicenda che ha visto questa rottura insanabile tra il giocatore e il suo entourage e lo stesso Genoa. Una scelta sorprendente che non è ovviamente legata alle attuali condizioni del calciatore che è stato uno dei primi, insieme a Perin, a risultare positivo al Covid. Ben 35 presenze in campionato lo scorso anno e ora il divorzio inaspettato. In poco più di un anno solare, da maggio 2019 ad oggi, Schöne è passato dalla semifinale di Champions contro il Tottenham alla quasi retrocessione in B fino all'esclusione dal campionato di Serie A con il Genoa.

Un anno di Schöne: dalla semifinale di Champions all'esclusione con il Genoa

Era stato uno dei protagonisti della magica notte di Madrid quando l'Ajax riuscì ad umiliare il Real al ‘Bernabeu'. Ha sognato la finale di Champions scippata nel finale da Lucas Moura con il Tottenham poi sconfitto dal Liverpool. Schöne però dopo quell'annata aveva preso la decisione di scegliere l'Italia e il Genoa, che gli aveva prospettato un ruolo da protagonista e un progetto serio. Il Covid ha sicuramente alterato ogni tipo di programmazione, ma dopo un solo anno, a maggio 2020, Schöne si è trovato a doversi giocare la permanenza in Serie A arrivata poi all'ultima giornata.

E come se non bastasse, ora è arrivata l'esclusione dalla lista dei giocatori del Genoa che potranno essere schierati nell'attuale campionato di Serie A. Una scelta incredibile, quasi paradossale per un giocatore che rappresenta un lusso per una squadra come il Genoa, che adesso ha inspiegabilmente accantonato un giocatore fuori rosa senza alcun motivo plausibile.