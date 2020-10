In casa Genoa è scoppiato il caso Lasse Schöne. L'esperto centrocampista danese, ex Ajax, è stato escluso dalla lista dei giocatori utilizzabili in Serie A. Una situazione che ha sorpreso il diretto interessato e il suo entourage. Nelle scorse ore sulla situazione del suo assistito, si è espresso il procuratore Revien Kanhai. Quest'ultimo ha puntato il dito con il nuovo direttore sportivo del club del capoluogo ligure Daniele Faggiano, considerato il principale responsabile di questa situazione.

Lasse Schöne escluso dalla lista Serie A del Genoa

Il nome di Lasse Schöne a sorpresa non è stato inserito nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dal Genoa alla Lega Serie A. Il nazionale danese, ex perno dell'Ajax, dopo le 35 presenze nella scorsa stagione, la prima in rossoblu, è stato tagliato fuori dunque dal club del capoluogo ligure, con Badelj che sembra destinato a raccogliere la sua eredità. Una scelta sorprendente e non legata alle attuali condizioni del calciatore che è stato uno dei primi, insieme a Perin, a risultare positivo al Covid.

Caso Schöne, l'agente punta il dito contro il direttore sportivo del Genoa

Sulla vicenda è intervenuto ai microfoni di Voetbal Niuews, Revien Kanhai, procuratore di Lasse Schöne. A suo giudizio questa spiacevole situazione sarebbe figlia delle scelte non dell'allenatore, ma del direttore sportivo Daniele Faggiano arrivato sotto la lanterna nella scorsa estate: "L'allenatore ha spiegato di vedere Lasse come titolare, ma il nuovo direttore sportivo la pensa diversamente. Ha fatto alcuni acquisti in quella posizione e ha spiegato che sarebbe stato difficile per Schöne trovare posto. Nell'ultima settimana abbiamo parlato con la dirigenza e gli abbiamo spiegato che sarebbe rimasto a lottare per un posto. Loro hanno acconsentito ma poi abbiamo scoperto che Lasse non era in lista per giocare in Serie A".

Per il procuratore di Schöne la situazione che si è venuta a creare è un vero e proprio scandalo: "Ha parlato con Maran, che lo voleva in squadra, ma non con il nuovo direttore che ha portato i suoi giocatori. Probabilmente ha altri interessi e ha paura della forte influenza che Lasse ha sulla squadra. Era evidente nelle ultime settimane. È uno scandalo che non siamo stati informati della sua assenza dalla lista prima della fine del calciomercato. Avremmo risolto il contratto e scelto un nuovo club, c'erano molte possibilità. Terribile come il club ha affrontato la situazione. La scorsa stagione ha giocato più di 30 partite, aveva tre allenatori ed è riuscito a evitare la retrocessione. E adesso questo! Non sarà l'ultimo capitolo".