Ranieri si infuria con l'arbitro nel finale di Fiorentina-Genoa: "Fate le cose al contrario voi due" Alla fine della partita Ranieri si sfoga contro l'arbitraggio di Fiorentina-Genoa: "Vedete le cose al contrario, ma fischia al primo fallo!"

A cura di Ada Cotugno

È finita in un clima incandescente la partita tra Fiorentina e Genoa: Gudmundsson e Ikone hanno fissato il risultato sull'1-1 ma nei minuti finali ci sono state numerose polemiche per le decisioni prese dall'arbitro e soprattutto dal VAR, protagonista in più occasioni. E ovviamente non sono mancate le polemiche, sfociate nella sfuriata di Luca Ranieri fatta al quarto uomo che era presente a borodcampo.

Proprio all'inizio dei minuti di recupero, quando la Viola spingeva con le ultime forze alla ricerca del gol della possibile vittoria, l'arbitro ha lasciato correre per un fallo di Strootman su Parisi, per poi fischiare qualche istante dopo quello commesso da Ranieri su Thorsby. È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: il difensore si è avvicinato al quarto uomo molto agitato e le sue parole si sono sentite nettamente anche da casa.

Cercando una spiegazione per l'accaduto il giocatore ha prima discusso con l'arbitro Di Marco, poi si è avvicinato al quarto ufficiale di gara urlandogli una frase precisa: "Fate le cose al contrario, fate le cose al contrario". Le proteste sono andate avanti per qualche secondo, con Ranieri che ha continuato: "Vedete le cose al contrario, ma fischia al primo fallo!". Il grande nervosismo gli è costato il cartellino giallo e alla fine la sua squadra si è dovuta arrendere al pareggio.

Le sue lamentele erano per la disparità di trattamento dei due falli, ma in realtà in più di un'occasione la Viola ha recriminato soprattutto nei confronti delle chiamate del VAR Mazzoleni: l'episodio incriminato è sicuramente il tocco di mano di Haps nel finale che intercetta il pallone con il braccio largo. Sarebbe stato un possibile calcio di rigore per la Fiorentina, ma nessuno dalla sala VaAR ha richiamato l'arbitro e anche il fischietto in campo ha deciso di far continuare il gioco senza nessuna sanzione.