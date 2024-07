Busquets si prende due ammonizioni per proteste in 15 secondi: l’arbitro non ci pensa due volte e lo caccia

video suggerito

Sergio Busquets si è beccato la prima espulsione da quando gioca negli USA e l'ha fatto nel modo più surreale: due ammonizioni in meno di 20 secondi. Il centrocampista spagnolo dell'Inter Miami ha protestato in maniera veemente contro l'arbitro Chris Penso per un fallo concesso alla squadra avversaria. Pochi istanti dopo che il direttore di gara gli aveva mostrato il giallo si è ripetuto e così è arrivato il rosso.

L'Inter Miami, senza Lionel Messi e Luis Suárez per la Copa América, è stata sconfitta a Cincinnati per 6-1 e questa battuta d'arresto le toglie anche la leadership in MLS a favore dei rivali, che ora hanno un punto in più.

Busquets espulso per due ammonizioni in 15 secondi

Al 62′ il Cincinnati stava già vincendo e Leonardo Campana ha appena commesso un fallo: Busquets è andato a lamentarsi con l'arbitro Chris Penso, che gli ha dato il primo cartellino giallo. Vista l'insistenza del centrocampista spagnolo, il direttore di gara gli ha mostrato nuovamente il cartellino e lo ha spedito negli spogliatoi lasciando tutti a bocca aperta

Sergio Busquets ha giocato 46 partite ufficiali da quando è arrivato a Miami segnando un gol e collezionando sei assist, ma si tratta della prima espulsione da quando è arrivato a Fort Lauderdale e la quarta della sua carriera. Ne aveva racimolate altre tre a Barcellona.

La partita di Cincinnati è stata una vera e propria disfatta per l'Inter Miami: il 6-1 è stato frutto di tante situazioni, tra cui quella di provare Busquets come centrale difensivo da parte di Gerardo ‘El Tata' Martino viste le assenze di Jordi Alba e del paraguaiano Diego Gómez. Lo spagnolo e l'ucraino Serhiy Kryvtsov sono stati presi in velocità diverse volte dalla squadra avversaria e non a caso Kubo è stato uno dei migliori in campo per il Football Club Cincinnati.