Genoa-Inter dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni Genoa-Inter è in programma alle 20:45 allo Stadio Marassi di Genova. Di fronte, la capolista nerazzurra priva di Dimarco e Lautaro contro i rossoblù di Gilardino senza Retegui in attacco. Diretta esclusiva TV e streaming su DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter chiude il 2023 in casa del Genoa nella partita valida per la 18esima giornata di Serie A: nerazzurri a caccia della quinta vittoria consecutiva per confermarsi capolista solitaria del campionato a + 4 sulla Juventus. Di fronte gli uomini di Gilardino che nelle ultime due uscite stagionali hanno pareggiato con la Juve e vinto contro il Sassuolo. Il match a Marassi si gioca alle ore 20:45 e sarà in diretta in esclusiva sia in TV che in streaming grazie al servizio offerto da DAZN.

L'Inter si presenta in casa dei rossoblù di Gilardino dopo la vittoria contro il Lecce e con la voglia di ribadire la propria egemonia in campionato. I nerazzurri vogliono tentare l'ultimo allungo dell'anno e sperare in una frenata dei bianconeri impegnati domani contro la Roma.

Gilardino dovrebbe ritrovare Retegui e Messias – che partiranno dalla panchina – e punta sulla prolifica coppia offensiva Gudmundsson-Ekuban. Occasione d'oro per provarci anche perché tra i nerazzurri sarà ancora assente Lautaro, così come mancherà anche Federico Dimarco. Possibile ritorno di Dumfries tra i convocati così come ci sarà Frattesi. Ballottaggio in difesa tra Pavard e Bisseck.

Partita: Genoa-Inter

Quando: venerdì 29 dicembre 2023

Dove: Stadio Marassi (Genova)

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN (214 Sky)

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 18a giornata (Serie A)

Genoa-Inter dove vederla in diretta TV

Oggi Genoa-Inter si gioca a partire dalle 20:45, posticipo serale delle partite in programma il venerdì. La gara si svolgerà allo Stadio Marassi e verrà trasmessa in diretta, esclusiva, da DAZN in TV. Visione a pagamento, attraverso Zona DAZN anche per gli abbonati Sky sul canale 214.

Dove vedere Genoa-Inter in diretta streaming

Anche per il live streaming Genoa-Inter è visibile solamente dietro pagamento. Il servizio che mette a disposizione la partita che inizia alle 20:45, in esclusiva è quello offerto da DAZN. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Manuel Pasqual.

Le probabili formazioni di Genoa-Inter

L'Inter di Simone Inzaghi ripartirà dalla Genova rossoblù dove proverà ad allungare ulteriormente sulle dirette inseguitrici in primis la Juventus, seconda a -4. Compito delicato per i nerazzurri privi ancora di Lautaro Martinez in attacco e senza Federico Dimarco sulla fascia, dove non c'è nemmeno l'infortunato Cuadrado. Davanti a Sommer, verso la conferma Bisseck nella linea a tre mentre in avanti occasione ancora per Arnautovic a fianco di Thuram. Gilardino senza Retegui, ha dalla sua la stagione d'eccellenza di Gudmundsson che si è rivelato fin qui un vero e proprio bomber aggiunto.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic