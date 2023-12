Arnautovic si riprende l’Inter con un assist pazzesco ma qualcosa non va: “Non è un periodo facile” Marko Arnautovic si è distinto con un assist pazzesco nella vittoria dell’Inter contro il Lecce. L’austriaco è stato tra i migliori in campo ma qualcosa non va e lo spiega in diretta: “Non è un periodo facile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Marko Arnautovic ha sfruttato al meglio la chance da titolare che gli ha dato Simone Inzaghi questa sera nella sfida tra Inter e Lecce. L'austriaco ha giocato al fianco di Thuram prendendo il posto dell'infortunato Lautaro. Una partita, quella dell'ex Bologna, assolutamente perfetta condita da quell'assist per il gol di Barella di pregevole fattura. Arnautovic si è infatti inventato un colpo di tacco pazzesco, da capogiro, che ha premiato al meglio nello spazio l'inserimento di Barella.

L'assist bellissimo di Arnautovic per Barella.

Ma c'è qualcosa che non va. Il giocatore si presenta davanti ai microfoni di DAZN sconsolato, quasi amareggiato. Manca ancora quel gol e i compagni lo sanno benissimo tant'è che dopo l'assist sono andati tutti ad abbracciarlo. "Lo sanno anche loro perché parlo tutti giorni – spiega – Sono in un periodo difficile perché sono venuto qua ho fatto un assist e poi mi sono fatto male stando 6 settimane fuori". L'attaccante austriaco spiega cosa sia successo dal suo ritorno in nerazzurro ad oggi.

Tutti i giocatori dell'Inter corrono ad abbracciare Arnautovic.

"Adesso a poco a poco vedremo ma non sono ancora a 100% e anche i miei compagni parlano con me – aggiunge ancora l'austriaco – ma non è un periodo facile e posso solo dire grazie ai compagni, i tifosi e il club in questo momento". L'ex Bologna sicuramente si aspettava un qualcosa di diverso. L'esplosione di Thuram, l'infortunio ad Empoli e il lento recupero della piena forma fisica erano tutti fattori che non aveva considerato il giocatore.

Terza scelta dietro a Thuram e Lautaro, ora Arnautovic spera di segnare solo quel gol a San Siro che il popolo nerazzurro gli chiede: "Io ci provo ma come ho detto prima adesso non va, abbiamo vinto stasera e conta questo adesso". Nulla da dire invece sulla situazione di classifica attuale. Alla domanda sulla Juve Arnautovic si rifiuta di rispondere: "La Juve non ci interessa, noi guardiamo cosa facciamo noi".