Thiago Motta ha visto qualcosa che non va bene nel Monza: "La Serie A deve fare attenzione" Thiago Motta dopo Bologna-Monza si è lamentato dell'atteggiamento degli avversari, che hanno spesso perso tempo per un atteggiamento che stride con il calcio europeo.

A cura di Marco Beltrami

Thiago Motta non le ha mandate a dire dopo il pareggio del suo Bologna contro il Monza. All'allenatore che è in piena corsa per una sorprendente qualificazione Champions non è piaciuto l'atteggiamento dei suoi avversari, che hanno rallentato la ripresa del gioco, rovinando la partita. Un campanello d'allarme per il gioco delle squadre italiane, a confronto con quelle europee

Tra DAZN e Sky, nel post-partita Motta è stato perentorio nel sottolineare come certi atteggiamenti non vadano bene per il calcio italiano: "Si sono difesi bene, molte volte hanno perso tempo e queste cose non mi piacciono. Ho la sensazione che si va indietro e non in avanti, il campionato italiano dovrebbe fare attenzione su queste cose e tutti devono ragionare affinché il prodotto possa offrire una qualità diversa altrimenti la gente non vede uno spettacolo".

Entrando poi in modo più specifico sulla situazione, il tecnico del Bologna ha sottolineato chiaramente le responsabilità degli avversari: "Non mi è piaciuta la gestione sono dispiaciuto, anche se la colpa non è solo dell'arbitro. Ci sono stati giocatori a terra per situazioni al limite e queste situazioni penalizzano chi produce gioco come noi".

Spostando poi il discorso sulla presunta pressione di andare costantemente a caccia di punti Champions, Motta ha ritrovato il sorriso: "Siamo in una situazione in cui possiamo mettere in difficoltà tante squadre che sicuramente si sono iscritte per questa corsa all'Europa e non devo nominarle. Non esiste pressione per noi, esiste per le altre che dall'inizio avevano questo obiettivo. Noi siamo lì in mezzo siamo rompic**lioni di tutti, rompic**lioni del campionato e proveremo a fare così fino alla fine". Di fronte a chi gli fa notare la parolaccia poi la chiusura tra le risate: "Mi dispiace, mi scuso non sapevo come essere più chiaro".