Il Bologna frena ancora la sua corsa Champions: altro 0-0 contro il Monza

L'anticipo del sabato della 32a giornata di Serie A tra Bologna e Monza si è chiuso senza gol. Un risultato che fa più comodo alla formazione di Palladino.

A cura di Marco Beltrami

Si è chiusa senza gol la partita tra il Bologna e il Monza, ultimo anticipo del sabato della 32a giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta trova il suo secondo pareggio consecutivo senza gol e frena ulteriormente nella corsa Champions, salendo a quota 59 punti, momentaneamente a più 4 sulla Roma. Il Monza di Palladino invece ha interrotto una striscia di due sconfitte consecutive tornando a muovere la classifica e agganciando la Fiorentina.

Una partita equilibrata sin dall’inizio quella del Dall’Ara, in cui comunque come da copione sono stati i giocatori di casa a rendersi più pericolosi. Due le opportunità degne di nota, per Orsolini disinnescato dal sempre attento Di Gregorio e per Ferguson che non ha trovato la porta calciando al volo.

Nella ripresa è arrivata la risposta del Monza, affidata a Colpani. Il talentuoso attaccante ha provato a pescare il jolly in acrobazia, senza però trovare la porta da buon posizione. Il Bologna si è affidato ancora una volta alle iniziative della coppia Orsolini-Ferguson (quest'ultimo è stato costretto al cambio per infortunio), anche se è stato Freuler il più pericoloso. L’ex Atalanta dopo un’azione personale ha trovato solo l’esterno della rete. Questa l'ultima chance di un match non troppo divertente, più utile agli ospiti ormai già ampiamente salvi che agli emiliani che sognano una qualificazione Champions memorabile.

Il Bologna dunque per la seconda partita consecutiva perde la possibilità di guadagnare punti pesanti in chiave Champions contro squadre di medio-bassa classifica. Prestazione compatta, ma non troppo brillante per i rossoblu di Motta dalla metà campo in su. I rossoblu ora restano a meno 4 dalla Juventus e dal terzo posto, ma saranno spettatori interessati del confronto tra Roma e Atalanta. In palio punti molto pesanti per l'Europa che conta.