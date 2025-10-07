Gattuso su Cannavaro: “Che cu*o che ha, bello e profumato, subito ai Mondiali. Io son qui in trincea”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa subito dopo le convocazioni e prima del doppio confronto con Estonia e Israele. Allentando una tensione latente con una battuta sull’amico di sempre Fabio Cannavaro, neo ct dell’Uzbekistan già qualificato ai Mondiali: “L’ho chiamato, l’ho sentito e gli ho detto che c*lo che hai… e io qui, in trincea…”

Gattuso e i Mondiali, pensando a Cannavaro: "L' ho chiamato… lui già al Mondiale e io mi ritrovo qui, in trincea…"

Prima l'Estonia, poi Israele: Gattuso prova a fare un passo alla volta, senza fretta e soprattutto senza anticipare le situazioni in un contesto che è già di per sé delicatissimo attorno alla Nazionale italiana e in attesa della sfida del 14 ottobre ad Udine. Una tensione latente che il ct ha provato a allentare approfittando una domanda sulla neo avventura di Fabio Cannavaro, sulla panchina dell'Uzbekistan, nazionale che si è già qualificata per il torneo iridato 2026: "Non gli ho scritto, l'ho chiamato, l'ho sentito. E gli ho detto…. che c…o che hai: bello e profumato, ti metti il gel e sei già al Mondiale. Io invece son qui in trincea…"

Gattuso pensa a una gara alla volta, l'Estonia prima di Israele: "Abbiamo tutto da perdere, non sarà facile"

Una battuta che non distoglie il ct dalla propria delicata posizione ben sapendo che quanto aspetta la Nazionale saranno giorni difficili dentro e fuori dal campo: "Non nascondo che la situazione non è semplice". Ma prima c'è la partita più vicina, contro l'Estonia. Primo gradino da superare e che per Gattuso rappresenta un grattacapo da affrontare con la determinazione giusta: "Con l'Estonia abbiamo tutto da perdere. Ci sarà da battagliare e fare fatica, non sarà facile". E da affrontare con un assetto che ha già fatto bene e convinto: "Sarebbe folle toccare qualcosa che ha funzionato, quindi sì. Poi vediamo, ci ritroviamo solo oggi perché ieri ho dato mezza giornata ai ragazzi, gli allenamenti li iniziamo oggi…"

L'Italia e le scelte di Gattuso: "Chiesa? Nessun caso, non è al 100%. Spinazzola l'ho ringraziato per la disponibilità"

Che Italia sarà? Per Gattuso la solita con tanta fiducia per Kean: "Gli ho parlato e gli ho detto di non cercare alibi, ma di dare in questo momento qualcosa di più perché abbiamo bisogno di lui. I numeri dicono che gli attaccanti stanno bene". Poi sulla difesa: "Vedremo cosa sia la soluzione migliore, perché devo essere bravo e mettere il mio ego da parte visto che non è il mio modulo preferito". Infine sui presenti e gli assenti, partendo da Chiesa: "Non c'è perché non è ancora al 100%, nessun caso o segreto. Come con gli altri parlo molto anche con lui. Chi c'è l'ho scelto in vista delle prossime gare: Nicolussi Caviglia dà qualità ed equilibrio, Cambiaghi fa benissimo entrambe le fasi. Spinazzola? Lo devo ringraziare, davanti all'infortunio di Politano ha dimostrato assoluta disponibilità e non è scontato a 32 anni".