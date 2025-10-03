I convocati dell’Italia di Gattuso contro Estonia e Israele: novità Cambiaghi e Nicolussi Caviglia

I 27 calciatori convocati da Gennaro Gattuso per le sfide valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2026 contro Estonia e Israele. Due grosse novità: Cambiaghi e Nicolussi Caviglia.

La Nazionale Italiana allenata dal CT Gennaro Gattuso riprende il suo percorso verso la qualificazione al Mondiale 2026. Gli Azzurri torneranno in campo per affrontare Estonia e Israele, avversarie già battute a settembre in occasione delle prime due gare da CT di Ringhio. Per l'occasione Gattuso ha convocato 27 calciatori che dovranno presentarsi al raduno di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Grosse novità in arrivo per via della prima chiamata al centrocampista della Fiorentina Hans Nicolussi Caviglia e per l’attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi, mentre tornano a vestire la maglia azzurra Matteo Gabbia e Bryan Cristante, assenti rispettivamente da ottobre e giugno 2024. Sabato 11 ottobre l'Italia scenderà in campo a Tallinn contro l’Estonia e poi ospiterà Israele martedì 14 ottobre a Udine dove già un anno fa le due Nazionali si sono sfidate in Nations League. Qui tutti i dettagli delle convocazioni diramate da Gattuso.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).

Gattuso ha confermato diversi giocatori

Occasione importante dunque anche per Diego Coppola che rappresenta una conferma per Gattuso il quale ha voluto dare fiducia al difensore azzurro. In attacco continua ad esserci anche Retegui così come Raspadori. Pio Esposito, dopo il primo gol in Serie A con l'Inter continua ad essere parte integrante del nuovo progetto azzurro firmato Gattuso.

CALENDARIO E CLASSIFICA DEL GRUPPO I

11 ottobre, ore 18: Norvegia-Israele (Oslo)

11 ottobre, ore 20.45: Estonia-ITALIA (Tallinn)

14 ottobre, ore 18: Estonia-Moldova (Tallinn)

14 ottobre, ore 20.45: ITALIA-Israele (Udine)

13 novembre, ore 18: Norvegia-Estonia (Oslo)

13 novembre, ore 20.45: Moldova-ITALIA (Chisinau)

16 novembre, ore 20.45: Israele-Moldova (Debrecen)

16 novembre, ore 20.45: ITALIA-Norvegia (Milano)

Classifica