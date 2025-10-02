Fabio Cannavaro sarà ai Mondiali 2026 con la sua nuova squadra: vicino l’accordo con l’Uzbekistan

L’Uzbekistan ha scelto Fabio Cannavaro come nuovo commissario tecnico: firmerà nelle prossime 48 ore e sarà ai Mondiali 2026, dato che la nazionale ha già ottenuto la qualificazione sul campo.

Fabio Cannavaro è pronto a rimettersi in gioco dopo l'esonero dalla Dinamo Zagabria. Ha trascorso soltanto tre mesi in panchina ma è stato subito sollevato dall'incarico a causa dello scarso rendimento: la parentesi è stata infruttuosa ma non gli ha impedito di trovare una nuova piazza che gli permetterà di rilanciarsi sul palcoscenico più prestigioso di tutti. L'ex difensore diventerà il nuovo commissario tecnico dell'Uzbekistan, un'occasione che gli permetterà di partecipare ai Mondiali 2026 che si terranno tra Stati uniti, Canada e Messico.

La nazionale asiatica si è qualificata per la prima volta nella sua storia e si presenterà al torneo puntando su un personaggio che ha scritto la storia della competizione, vincendo da capitano la Coppa del Mondo del 2006 con l'Italia. Una suggestione che è diventata realtà e che rappresenta una chance importante anche per Cannavaro. Quella coppa l'ha presa da giocatore e ora da CT proverà a rendere memorabile il cammino del suo nuovo gruppo che ha già raggiunto un traguardo importantissimo.

Cannavaro sarà il CT dell'Uzbekistan ai Mondiali

È un'occasione prestigiosa per l'allenatore che avrà l'opportunità di tornare ad allenare nella competizione più seguita al mondo. Sarà la sua seconda esperienza da commissario tecnico, dopo aver rivestito ad interim il ruolo per la Cina dopo le dimissioni di Marcello Lippi. Questa volta sarà lui il volto principale di una squadra ambiziosa, che ha centrato la qualificazione in anticipo e che ha già tra le mani il pass per i Mondiali: è il secondo allenatore italiano già certo della partecipazione, assieme a Carlo Ancelotti con il suo Brasile, i rappresentati Azzurri nel continente americano in attesa della Nazionale di Gattuso che sta affrontando delle qualificazioni difficoltose.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano ha accettato verbalmente la proposta dell'Uzbekistan e nelle prossime 48 ore firmerà tutti i documenti necessari per cominciare il nuovo lavoro e anche il contratto, sulla cui durata non sono ancora trapelati dettagli. Cannavaro è pronto ad accettare e nella giornata di lunedì diventerà ufficialmente CT della seconda nazionale della sua carriera.