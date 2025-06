Giordania e Uzbekistan fanno la storia: giocheranno i Mondiali 2026, già 10 le squadre qualificate

video suggerito

Altre tre squadre si sono qualificate per i Mondiali di calcio 2026, sono tre nazionali asiatiche ad aver strappato il pass e aver dato il via alla festa per un traguardo storico. Storico è la parola giusta sia per la Corea del Sud, che disputerà la Coppa del Mondo per l'undicesima volta consecutiva, che soprattutto per Giordania e Uzbekistan, che invece hanno ottenuto la qualificazione per la prima volta.

Undicesima volta di fila per la Corea del Sud

L'edizione che si terrà in Messico, Canada e Stati Uniti sarà la prima con 48 squadre, ciò fa si che, ovviamente, ci sia più spazio per squadre a sorpresa, e in teoria meno per esclusioni sorprendenti. La Corea del Sud ha tribolato un po' più del previsto, ma è riuscita a passare, con un turno d'anticipo, battendo per 3-0 l'Iraq a domicilio. Semifinalista nel 2002, quando organizzò la coppa con il Giappone, a Bassora ha ottenuto primato del girone e qualificazione.

Prima volta assoluta per l'Uzbekistan di Shomurodov

La copertina, però, se la prendono soprattutto Uzbekistan e Giordania. I primi hanno fatto un cammino perfetto e dopo aver distanziato il Qatar erano in automatico i favoriti per il posto al Mondiale 2026. Gli uzbeki hanno pareggiato 0-0 a Dubai contro gli Emirati Arabi, che giocheranno invece un successivo girone di qualificazione (le qualificazioni in Asia sono infinite). Shomurodov è il giocatore più noto, agli appassionati italiani, ma la stella della squadra è Khusanov, difensore classe 2004 che lo scorso gennaio Guardiola ha portato al Manchester City per 40 milioni di euro.

Impresa assoluta della Giordania

E poi c'è la straordinaria prima volta della Giordania, che zitta zitta ha fatto il suo. Il 3-0 all'Oman li ha messi una posizione eccellente, poi hanno dovuto attendere l'esito di Iraq-Corea del Sud, il successo dei coreani ha ratificato la qualificazione della Giordania, che non ha giocatori di rilievo, della squadra titolare ce n'è solo uno che gioca in Europa: la stella Musa Al-Taamari, calciatore del Rennes, calciatore di livello.

Il Mondiale dunque amplia l'orizzonte e il numero delle squadre qualificate ora è di dieci. Ai tre paesi organizzatori e alle tre squadre qualificate per ultime, si aggiungono l'Argentina, campione del mondo, il Giappone, la Nuova Zelanda e l'Iran.