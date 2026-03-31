Gattuso in lacrime dopo Bosnia-Italia: “Chiedo scusa”. E non risponde sulle dimissioni

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Gennaro Gattuso con le lacrime agli occhi dopo la disfatta della sua Nazionale in Bosnia. È distrutto il commissario tecnico dopo la sconfitta ai rigori che ha sancito l'eliminazione degli azzurri ai playoff e dunque la terza mancata partecipazione ai Mondiali consecutiva. Quando è il momento di parlare del suo futuro anche un duro come "ringhio" si commuove e non risponde, perché ora è il momento di provare in qualche modo a metabolizzare questa batosta tremenda.

Le lacrime di Gattuso dopo la disfatta della Nazionale in Bosnia

Ha resistito fino alla fine del suo intervento ai microfoni della Rai dopo il ko in terra bosniaca poi però non ce l'ha fatta: "Sinceramente oggi parlare del mio futuro non è importante, oggi è importante per la mancata qualificazione al Mondiale. Ci teniamo questa prestazione qua, però fa male, fa male, mi dispiace". Distrutto Gattuso che ha chiuso l'intervista con le lacrime agli occhi per una delusione cocente.

Quale futuro per Gattuso dopo la mancata qualificazione ai Mondiali

Non può pensare al suo futuro in questo momento Gattuso, perché le ferite fanno malissimo. Quello che è certo è che la posizione contrattuale di Rino è chiara: il suo contratto annuale in scadenza a giugno 2026, sarebbe andato incontro ad un'estensione automatica in caso di qualificazione ai Mondiali. Lo stesso ex centrocampista aveva poi già anticipato che in caso di mancato risultato si sarebbe fatto da parte. Difficile che possa tornare sui suoi passi.

Il principale rammarico di Gennaro Gattuso dopo la Bosnia

Molto amareggiato Gattuso anche per la bella risposta che a suo dire ha ricevuto dai suoi ragazzi. Nell'intervista infatti il commissario tecnico della Nazionale è dispiaciuto soprattutto per quanto visto in campo: "Errori nostri o errori degli altri, li abbiamo pagati noi, ma soprattutto tutti. Penso che oggi i ragazzi non si meritavano una batosta così, per la prestazione, per l'impegno, per l'amore che ci hanno messo. Abbiamo fatto fatica, siamo rimasti in dieci, abbiamo avuto tre palle gol, facevano cross, facevano il solletico. Mi spiace, però questo è il calcio. Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Se uno oggi mi buca con qualcosa non esce niente, non esce sangue. Fa male, fa male, perché ci serviva per noi, per le nostre famiglie, per tutta l'Italia, per il nostro movimento. Una mazzata così è difficile da digerire".

Le scuse di Gattuso dopo il flop dell'Italia

Ci mette la faccia Gennaro Gattuso che si è scusato con tutta l'Italia: "Io personalmente chiedo scusa, perché non ce l'ho fatta, però i ragazzi veramente oggi mi hanno impressionato. Si è visto quello che ho costruito in questi sette mesi, soprattutto stasera".