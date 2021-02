Qualcosa si è incrinato nel rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Lo sfogo del mister dopo i presunti contatti tra il presidente e altri allenatori dei giorni scorsi ha confermato che l'idillio sembra ormai un lontano ricordo. Come se non bastasse è arrivato poi l'ennesimo flop stagionale degli azzurri sul campo del Genoa, a complicare ulteriormente la situazione. Un ko che ha fatto arrabbiare e non poco il presidente, surriscaldando la panchina di Ringhio. Cosa succede ora? Fondamentali per il futuro del tecnico le prossime due partite contro Atalanta e Juventus.

Così non va. Aurelio De Laurentiis non ha digerito il settimo ko stagionale in campionato del suo Napoli, battuto dal battagliero Genoa di Ballardini. I numeri parlano chiaro con gli azzurri che nelle ultime 10 giornate hanno perso 5 volte. Un rendimento inammissibile per una squadra d'alta classifica che ha spinto sulla graticola Gattuso. Dai tempi dell'esonero di Donadoni nel 2009 nessun allenatore della formazione partenopea ha fatto peggio di Rino, con 18 sconfitte in 60 partite. Al netto degli infortuni e dei casi Covid, i dati sono impietosi per l'ex campione del mondo che inevitabilmente rischia l'esonero.

Come confermato ieri nel post-partita di Genova, ora toccherà a lui lavorare per cercare di risollevare l'umore e le sorti del gruppo. E Gattuso dovrà farlo in brevissimo tempo, in una settimana decisiva per la stagione, con la semifinale di ritorno di Coppa Italia e il big match casalingo contro la Juventus. Due sfide fondamentali, non solo per la squadra ma anche per il suo futuro. Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile nuova fiducia a tempo per l'allenatore che in caso di flop rischierebbe seriamente l'esonero. D'altronde i nomi dei possibili eredi circolano già da tempo, e si tratta di ex: da Benitez gradito al patron, fino a Mazzarri, con infine anche la suggestione Allegri. In 7 giorni, Gattuso dovrà spegnere tutti i rumours.