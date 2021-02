A Genova arriva la settima sconfitta stagionale in Serie A per il Napoli. La squadra di Gattuso è stata sconfitta 2-1 dal Genoa nell'ultimo anticipo del sabato della 21a giornata di Serie A. Gli azzurri sono stati messi ko da una doppietta del grande ex Pandev, in una gara in cui hanno dovuto fare i conti con la sfortuna (un palo e una traversa) e con le parate di Perin. Il Napoli resta a quota 37 e sciupa l’occasione di agganciare la Roma sconfitta dalla Juventus al quarto posto, e di allungare su Lazio e Atalanta. Prosegue l’effetto Ballardini sul Genoa: 3a vittoria nelle ultime 4 e 11° posto, con sorpasso a Benevento e Fiorentina.

Una buona partenza, tante conclusioni verso la porta di Perin, ma alla fine zero gol. Che non sia un momento particolarmente felice per il Napoli lo si capisce già nel primo tempo, con il Genoa che alla prima occasione sblocca il risultato. Il grande ex Pandev approfitta di un errore in disimpegno degli avversari, che pagano l’assenza di Koulibaly alle prese con il Covid, per battere Ospina. Il macedone è il mattatore assoluto della serata, come conferma la doppietta poco prima della mezz’ora al termine di una bella azione prolungata dei padroni di casa. Agli uomini di Gattuso non restano che i rimpianti per gli errori e per la traversa colpita dal generoso Petagna.

Nella ripresa Gattuso aumenta il peso offensivo dei suoi, gettando nella mischia Insigne e Osimhen, e perde per infortunio Manolas (tegola in vista della Coppa Italia), sostituito da Rrahmani. Il risultato però non cambia, con la porta del Genoa che resta imbattuta anche per la serata di grazia di Mattia Perin (saranno 8 le parate complessive a fine serata) abile a dire di no a Demme e per la sfortuna, con Insigne che colpisce un clamoroso palo da distanza ravvicinata.

Il fortino rossoblu però cade al 79′, quando Politano sfrutta un errore del neoentrato Portanova per accorciare le distanze. Nonostante un finale all'arrembaggio, una colossale occasione nel recupero per Elmas, e un episodio da moviola in area rossoblu (con contatto galeotto Scamacca-Mario Rui) gli azzurri però non riescono a rimettere il discorso in parità, per quella che è la settima sconfitta stagionale in Serie A.

Il tabellino di Genoa-Napoli 2-1

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman (67′ Behrami), Badelj, Zajc (87′ Rovella), Czyborra; Pandev (67′ Scamacca), Destro. All. Ballardini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas (68′ Rrahmani), Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski (54′ Insigne); Politano, Petagna (54′ Osimehn), Lozano. All. Gattuso

Ammoniti: Badelj, Lozano, Czyborra, Mario Rui

Marcatori: 11′ e 27′ Pandev (G), 79′ Politano (N)