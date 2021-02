Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Coronavirus. Il Napoli ha annunciato che il difensore senegalese ha contratto il Covid e sarà costretto ora ad un periodo di quarantena, come il compagno Faouzi Ghoulam. Il centrale azzurro sui social ha voluto mandare un messaggio ai tifosi, tranquillizzando tutti sulle sue condizioni di salute.

Come sta Kalidou Koulibaly? A fare il punto della situazione ci ha pensato il diretto interessato, sui suoi profili social poche ore dopo l'annuncio del Napoli, della sua positività al Coronavirus. Il calciatore africano ne ha approfittato per rispondere a tutti i messaggi di buona guarigione e auguri arrivati anche attraverso il suo profilo Instagram: "Come sapete, sono positivo al Covid. Ma non ho sintomi e mi sento bene. Ci vediamo presto. Grazie a tutti per l’affetto". Tantissimi i commenti anche da parte di colleghi, compagni e addetti ai lavori con la speranza che KK possa tornare presto in campo.

Poche ore dopo aver ritrovato Fabian Ruiz, guarito dal Covid, il Napoli dunque ha perso altre due pedine. Ghoulam e Koulibaly sono fuori gioco per le prossime partite. Più pesante il forfait obbligato da parte del difensore centrale che salterà certamente la partita di campionato contro il Genoa e la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta in programma mercoledì prossimo al Gewiss Stadium di Bergamo. Quasi impossibile anche la possibilità di una sua disponibilità per il big match contro la Juventus, rivincita della sfida di Supercoppa e scontro diretto per l'altissima classifica. Tegola per Gattuso, in una stagione già contraddistinta da numerosi infortuni.