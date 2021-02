Un altro caso di positività nel Napoli. Nei controlli odierni è stata scoperta la positività al Covid-19 di Kalidou Koulibaly, che fa seguito a quella di Ghoulam. Il difensore senegalese non sarà a disposizione per la partita di campionato con il Genoa in programma sabato sera, e salterà sicuramente anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia con l'Atalanta. Difficile pensare che KK sia in campo tra otto giorni per Napoli-Juventus.

Koulibaly positivo al Covid

Un venerdì difficile per il Napoli che in poche ore ha scoperto di avere ben due giocatori positivi al Covid-19. In mattinata era stata ufficializzata la positività di Ghoulam, che si è fatto un tampone privatamente ed ha scoperto di essere contagiato, poi a metà pomeriggio è giunta la notizia del contagio di Koulibaly, che dunque sarà fuori causa per almeno tre partite. Il calciatore è asintomatico e dovrà effettuare un periodo d'isolamento. Questo il comunicato del Napoli: "Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".

I calciatori del Napoli positivi al Covid nella stagione 2020-2021

Sono nove i giocatori partenopei che hanno contratto il contagio in questi mesi. Il primo era stato Petagna, l'attaccante che era risultato positivo di ritorno dalle vacanze, quindi quando era ufficialmente del Napoli ma che la maglia azzurra ancora non l'aveva indossata. Poi sono arrivate, a inizio ottobre, le positività di Zielinski e Elmas, che provocarono il rinvio di Juventus-Napoli, e successivamente quelle dei difensori Hysaj e Rrahmani. Nel primo giorno del 2021 è stata ufficializzata la positività di Osimhen a cui ha fatto seguito quella di Fabian Ruiz, entrambi negativizzati e a disposizione. Oggi positivi invece Koulibaly e Ghoulam.