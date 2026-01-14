Gasperini spiazzato da Panucci dopo l’eliminazione in Coppa Italia: “Forse hai notizie migliori delle mie”

La Roma esce dalla Coppa Italia contro il Torino e Gian Piero Gasperini prova a tenere il punto nel post partita. In diretta Mediaset, il siparietto con Christian Panucci sul calciomercato giallorosso diventa la fotografia di un momento delicato: tra progetto giovani, esigenze immediate e una strategia ancora tutta da chiarire.

L'eliminazione agli ottavi di Coppa Italia per mano del Torino pesa, ma a colpire più del 3-2 maturato all'Olimpico è ciò che accade dopo. La Roma saluta la competizione e Gian Piero Gasperini sceglie di non alzare i toni, pur lasciando trasparire una linea chiara: la squadra resta competitiva, ma il confine tra presente e futuro è tutt'altro che definito.

Nel post partita, il tecnico prova a salvare quanto di buono visto in campo, sottolineando la capacità dei suoi di rimanere dentro la gara fino all'ultimo e di reagire due volte allo svantaggio. Una prestazione che rafforza la convinzione di avere una base solida, anche grazie alla risposta dei più giovani, chiamati in causa in una serata tutt'altro che semplice.

Roma fuori dalla Coppa Italia, il siparietto che racconta il momento

Nonostante si sia scritta una bella pagina di sport con il gol, al primo pallone toccato tra i professionisti, del 16enne Antonio Arena (mandato in campo nel finale come mossa della disperazione a causa della penuria di attaccanti), il tecnico di Grugliasco ha dovuto fare i conti con la prima vera delusione da allenatore della Roma, cioè l'eliminazione dalla Coppa Italia.

Il momento chiave arriva però in diretta su Mediaset, quando Christian Panucci sposta il discorso sul mercato e sugli innesti attesi per alzare il livello tecnico della rosa. La risposta di Gasperini è una battuta che diventa sintesi perfetta del momento: "Forse hai notizie migliori delle mie". Una frase detta col sorriso, ma che fotografa una distanza evidente tra aspettative esterne e realtà quotidiana.

Il mercato tra colpi chiusi, occasioni mancate e trattative aperte

Il riferimento non è casuale. Il calciomercato della Roma vive giorni intensi e contraddittori. Il club ha chiuso l'operazione per Robinio Vaz, talento classe 2007 arrivato dal Marsiglia come investimento in prospettiva, mentre è sfumata la pista che portava a Giacomo Raspadori, che ha scelto un'altra destinazione dopo settimane di contatti.

Restano invece in itinere le trattative per Donyell Malen, profilo individuato per dare peso immediato all'attacco, e per Radu Dragusin, considerato il tassello mancante per rinforzare la difesa. Nomi che raccontano due esigenze diverse: da un lato l'urgenza di alzare il livello nel presente, dall'altro la volontà di costruire guardando avanti. È proprio questa doppia anima a emergere dalle parole di Gasperini, che continua a spingere sulla valorizzazione dei giovani ma non nasconde le carenze strutturali della rosa. Il messaggio è chiaro: il progetto può funzionare solo se la direzione è condivisa.

Le frizioni con Massara e una linea ancora da chiarire

In questo contesto si inseriscono anche gli screzi di mercato con il direttore sportivo Frederic Massara. Divergenze mai esplose pubblicamente, ma percepibili tra dichiarazioni e tempistiche delle operazioni. Gasperini chiede rinforzi funzionali e pronti, Massara lavora su formule e profili sostenibili, spesso più orientati alla prospettiva che all'impatto immediato.

L'eliminazione dalla Coppa Italia non fa che accentuare questo equilibrio fragile. Il tecnico non polemizza, ma ribadisce un concetto semplice: competitività e progetto devono andare di pari passo. Altrimenti il rischio è restare a metà del guado. Il siparietto con Panucci, leggero solo in apparenza, diventa così la fotografia più fedele del momento della Roma. Una squadra viva, orgogliosa, ma ancora in cerca di una direzione definitiva. E di risposte che, oggi, Gasperini lascia intendere di non avere tutte tra le mani.