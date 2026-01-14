Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan, nuovi contatti per Goretzka. Raspadori-Atalanta, oggi le visite. Inter, Mlacic più vicino

Le ultime notizie di calciomercato oggi 14 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Giacomo Raspadori farà le visite mediche oggi e poi firmerà per l'Atalanta. Il Milan si muove per Leon Goretzka in vista di giugno e blocca Nkunku dopo l'infortunio di Fullkrug. La Roma oggi può ufficializzare Robinio Vaz e lavora per Malen ma deve stare attenta al Lipsia sul fronte Dragusin. Inter, piace Leon Jakirovic della Dinamo Zagabria e continua la trattativa per Mlacic dell'Hajduk Spalato. Genoa su Baldanzi, Fiorentina sempre più vicina a Harrison. Cremonese su Belahyane della Lazio.