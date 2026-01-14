Serie A
video suggerito
Live

Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan, nuovi contatti per Goretzka. Raspadori-Atalanta, oggi le visite. Inter, Mlacic più vicino

Calciomercato in diretta, le news di oggi 14 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A.

Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
14 Gennaio 2026 6:30
Ultimo agg. 6:32
0 CONDIVISIONI
Immagine

Le ultime notizie di calciomercato oggi 14 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Giacomo Raspadori farà le visite mediche oggi e poi firmerà per l'Atalanta. Il Milan si muove per Leon Goretzka in vista di giugno e blocca Nkunku dopo l'infortunio di Fullkrug. La Roma oggi può ufficializzare Robinio Vaz e lavora per Malen ma deve stare attenta al Lipsia sul fronte Dragusin. Inter, piace Leon Jakirovic della Dinamo Zagabria e continua la trattativa per Mlacic dell'Hajduk Spalato. Genoa su Baldanzi, Fiorentina sempre più vicina a Harrison. Cremonese su Belahyane della Lazio.

06:30

Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 14 gennaio

Immagine

La Roma è la squadra più attiva in questa sessione invernale di calciomercato: oggi Robinio Vaz effettua le visite mediche e firma, intanto si lavora per chiudere con Malen. Raspadori oggi farà le visite e poi firmerà con l'Atalanta. L'Inter pronta ad aumentare l'offerta per Mlacic all'Hajduk Spalato. La Fiorentina è a un passo da Harrison del Leeds, il Genoa vicino a Baldanzi.

A cura di Vito Lamorte
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calciomercato
Inter
Juventus
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views