Allegri mette un punto al mercato del Milan: “Arriviamo con questi giocatori fino alla fine”

Allegri non ha bisogno di altri innesti sul mercato per rinforzare il Milan: “La rosa va bene così. L’importante è che siamo contenti e soprattutto che sia contento io”

In casa Milan c'è tempo anche di parlare di mercato prima della partita contro il Como, recupero della 16esima giornata di campionato rimandato a causa della Supercoppa Italiana. Massimiliano Allegri spegne tutte le voci sulle possibili trattative con una risposta chiara e inequivocabile che mette un punto alle trattative in entrata e in uscita dei rossoneri: nella sessione di gennaio è entrato Fullkrug, ora infortunato, e all'orizzonte non ci sono nuovi colpi per rinforzare una rosa che già soddisfa pienamente l'allenatore.

Il punto di Allegri sul mercato del Milan

Che sia strategia o sincerità è difficile da dire, ma l'allenatore rossonero ha risposto alle domande dei giornalisti con una frase chiara: il gruppo è al completo e nonostante la sfortuna degli infortuni è contento dei giocatori che ha a disposizione. La rosa non verrà ritoccata ulteriormente perché per Allegri c'è tutto il necessario per poter competere in Serie A: "La rosa va bene così. L'importante è che siamo contenti e soprattutto che sia contento io. Sono felice dei ragazzi a disposizione: è un buon gruppo e con questi arriviamo fino alla fine".

Le lacune sono soprattutto in attacco dove Fullkrug è arrivato per rinforzare il reparto, ma dopo appena tre partite si è ritrovato in infermeria con un dito del piede fratturato. Nkunku, che sarebbe stato l'unica cessione tra gli attaccanti, resterà per mettere un cerotto nelle gare in cui il tedesco sarà assente, ma tutto sommato Allegri non vede una situazione di grande emergenza e dà qualche notizia sugli infortunati: "Fullkrug è fuori insieme a Pavlovic che ha 9 punti in testa. Fullkrug ha un pestone sul dito, vediamo domenica ma sarà difficile, speriamo di riaverlo con la Roma. Pavlovic vedremo in questi giorni, dovrebbe tornare anche lui con la Roma. Gimenez sta procedendo bene, però è ancora lontano dal rientro. Se ne riparla a marzo, fine marzo. Leao? Sta bene".