Fullkrug si rompe un dito del piede, il Milan blocca la cessione di Nkunku: quante partite salta

Brutta tegola per il Milan che perde Fullkrug per infortunio dopo nemmeno un mese dal suo arrivo: l’attacco è in emergenza, Nkunku resterà fino alla fine della stagione.
A cura di Ada Cotugno
Niclas Fullkrug è arrivato a Milano dieci giorni fa ma è già costretto a visitare l'infermeria rossonera per un infortunio. Dopo la terza partita giocata con il Milan il tedesco alza bandiera bianca a causa di una frattura al dito del piede: l'attaccante si è fatto male, come riportato da La Repubblica, e resterà fermo per circa un mese rendendo complicati i piani di mercato della sua squadra. Massimiliano Allegri aveva chiesto un rinforzo per l'attacco ma l'ex West Ham non ha avuto molta fortuna nella sua avventura in Italia e adesso deve fare anche i conti con il problema fisico mandando in allarme la sua squadra. L'allenatore ha bloccato la cessione di Nkunku per mancanza di alternative, dato che in avanti per le prossime partite giocherà cin gli uomini contati.

Sfortuna Fullkrug, subito fermato da un infortunio

I problemi fisici sono diventati un tema al Milan che in questa stagione ha dovuto fare i conti con molti infortuni soprattutto in attacco. Fullkrug era arrivato da meno di un mese ed era riuscito a giocare già contro il Cagliari con una deroga speciale richiesta dalla sua nuova squadra per cercare di arginare l'emergenza, ma neanche lui basta per superare una situazione che sembra paradossale. Il tedesco ha riportato la frattura a un dito del piede e resterà fuori dai giochi per almeno un mese. Le sue condizioni verranno valutate bene dallo staff medico rossonero, ma è difficile che possa rientrare in campo prima di quattro settimane.  Non ci sarà sicuramente nella doppia sfida contro il Como e neanche contro il Lecce, dove sarebbe stato sicuramente titolare come successo contro la Fiorentina, e salterà anche Roma e Bologna con molta probabilità prima di poter tornare tra i convocati di Allegri: la data prevista è il 15 febbraio contro il Pisa.

Nkunku resterà al Milan fino alla fine della stagione dopo l’infortunio di Fullkrug
Nkunku resterà al Milan fino alla fine della stagione dopo l’infortunio di Fullkrug

La situazione di Nkunku

L'infortunio al piede di Fullkrug mette in pausa anche il mercato in uscita del Milan che non ha molte risorse in attacco. Nkunku sembrava destinato a vestire la maglia del Fenerbahçe ma a questo punto resterà fino alla fine della stagione per sopperire all'assenza almeno numericamente: Allegri non ha molte alternative da mandare in campo e il problema fisico del suo nuovo attaccante lo costringe a fermare la cessione di Nkunku, considerato ormai un esubero ma fondamentale in questo momento di emergenza.

