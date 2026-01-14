Messi ha rifiutato 1,4 miliardi dall’Al Ittihad, che insiste: “Assegno in bianco e contratto a vita”

L’emiro proprietario dell’Al Ittihad, Anmar Al Haili, ha confessato la propria ossessione per Leo Messi e l’intenzione di portarlo prima o poi in Saudi Pro League. “Ha già rifiutato in passato per amore della sua famiglia. Lo rispetto ma ho pronto un assegno in bianco e un contratto in cui sceglie cifra e durata. Per me i soldi non sono un problema”

Leo Messi in Arabia Saudita? Un miraggio, perché la Pulga ha già rifiutato offerte faraoniche, ha scelto l'America e ha già rinnovato fino al 2028 con l'Inter Miami. Dunque, capitolo chiuso. Eppure, in Saudi Pro League non si danno per vinti, anzi: il presidente di una delle società più titolate d'Arabia, l'Al Ittihad, l'emiro Anmar Al Haili ha confessato la sua personale ossessione per Messi a tal punto che ha pronta un'offerta unica: "Un contratto in bianco, a vita. Decide lui quanto e per quanto guadagnare". La classica proposta irrinunciabile, per tutti ma evidentemente non per Leo.

Messi e il no alla Saudi Pro League: "Ha già rifiutato un'offerta da 1,4 miliardi"

In effetti Leo Messi è l'unica grande star del firmamento mondiale calcistico a non aver mai messo piede in Arabia, accettando i plurimilionari ingaggi degli sceicchi che si sono presi di volta in volta tutti i campioni a disposizione per farli giocare in Saudi Pro League. E forse, l'asso argentino resterà tale perché malgrado la spietata corte nei suoi confronti, volare in Medioriente non sembra entrare nelle sue priorità, come ha ammesso Anmar Al Haili, il proprietario dell'Al Ittihad, oggi affidato a Sergio Conceiçao in panchina, che ha rivelato l'ultimo assalto andato a vuoto, spiegandone anche i motivi a PurelyFootball: "E' vero, in passato l'ho contattato quando il suo contratto con il Paris Saint-Germain era scaduto. Gli ho offerto 1,4 miliardi di euro all'anno, ma ha rifiutato senza nemmeno ascoltare l'offerta".

Perché Messi non è mai andato in Arabia: "Lo rispetto, per lui la famiglia è tutto"

Al Haili ha anche spiegato il perché Leo Messi non ha nemmeno tentennato di fronte ad una proposta di fronte alla quale chiunque altro avrebbe fatto carte false per sottoscriverla: "Non ci ha pensato minimamente" ha proseguito il ricco proprietario dell'Al Ittihad, "perché la sua famiglia preferiva l'America e per lui la sua famiglia viene prima di qualsiasi altra cosa. Lo rispetto, ma la porta dell'Al-Ettihad è sempre aperta per lui ogni volta che vorrà venire".

L'ultima follia per avere Messi: "Pronto un assegno in bianco e un contratto a vita"

Non parole di circostanza, perché il numero uno dell'Al Ittihad ha anche confermato il desiderio di avere un giorno Messi come giocatore, una vera e propria ossessione per la quale è pronto a fare follie: "Se Messi volesse firmare un giorno con noi, gli darei un assegno in bianco su cui potrà firmare qualsiasi cifra voglia, insieme a un contratto per la durata che vorrà, anche a vita. Avere Messi qui in Arabia Saudita con la nostra maglia" ha continuato l'emiro, "non ha prezzo e i soldi non significherebbero nulla per me. Festeggeremmo il campionato come se lo avessimo vinto, prima ancora che inizi perché avrei il miglior giocatore nella storia del calcio"