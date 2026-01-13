Robinio Vaz passa dai 100mila euro di Marsiglia alla Roma: guadagnerà uno stipendio mai visto finora

Robinio Vaz è il primo colpo della Roma in questo mercato di gennaio. L'attaccante classe 2007 a 19 anni ancora da compiere si appresta a vivere il primo grande trasferimento della sua carriera. Nella notte l'accordo tra il club giallorosso e il Marsiglia, proprietario del cartellino, per chiudere l'operazione prima di trovare poi un'intesa anche sull'ingaggio del giocatore e dunque sullo stipendio che percepirà nella capitale. Cifre chiaramente non enormi o esagerate, ma nella norma per un calciatore.

Numeri che però fino a questo momento Robinio Vaz non aveva mai visto sul suo conto in banca. Il giocatore infatti al Marsiglia percepiva uno stipendio annuo pari a 120.000 euro. Ogni mese di fatto guadagnava una somma pari a circa 10mila euro (2308 euro a settimana ndr). In maglia giallorossa chiaramente il suo stipendio lieviterà in maniera notevole. In questo momento non c'è ancora certezza di una cifra ben precisa ma dovrebbe essere un minimo di 1,5 milioni a salire. Ed è proprio su questa cifra che si basano i calcoli del suo nuovo stipendio. In tale senso e con 1,5 milioni di euro a stagione, il suo sarà un guadagno che il calciatore non ha mai visto finora.

Robinio Vaz con la maglia del Marsiglia.

Lo stipendio di Robinio Vaz alla Roma

Di fatto dividendo questa cifra tonda per 12 mesi avremo un totale di 125mila euro al mese. La cifra approssimativa – al netto di ulteriori mensilità aggiuntive o bonus – sarà pressoché questa. Di fatto, ciò che Robinio Vaz guadagnava all'anno, oggi lo andrebbe a percepire ogni mese. Ma le trattative per il suo ingaggio vanno avanti. Si potrebbe anche arrivare a 1,7 + bonus o addirittura una cifra tonda di 2 milioni a salire. Ma partendo da un minimo ipotetico di 1,5 milioni di fatto ciò che guadagnerà l'attaccante francese alla Roma sarà di gran lunga superiore al suo stipendio al Marsiglia. È bene ricordare che chiaramente a 18 anni per un calciatore oggi guadagnare queste cifre è ormai consuetudine.

I suoi agenti stanno sicuramente trattando con Massara le migliori condizioni economiche possibile per il trasferimento del giocatore a Roma. Un passaggio di fatto già avvenuto e un'operazione totalmente conclusa visto l'accordo trovato tra le due società che hanno raggiunto un'intesa sulla base di 25 milioni di euro. I giallorossi dovrebbero blindare il giocatore con un contratto di 5 anni investendo di fatto su di lui anche per il futuro.