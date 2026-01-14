Serie A
Chi è Oscar Mingueza, l’esterno spagnolo vicino alla Juventus capace di giocare in 7 ruoli diversi

Oscar Mingueza è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus già a gennaio. Al massimo a giugno e a parametro zero. Il terzino spagnolo è capace di giocare in 7 ruoli diversi.
A cura di Fabrizio Rinelli
La Juventus non aspetta più e pare ormai pronta a portarsi a casa Oscar Mingueza. Il terzino classe 1999, a 26 anni, potrebbe diventare il nuovo terzino destro dei bianconeri. Il primo colpo di calciomercato della Vecchia Signora sotto la gestione Spalletti il quale forse avrebbe chiesto con insistenza un esterno in quella zona di campo. Si tratta di un giocatore sicuramente maturo, nel pieno della sua carriera, e che soprattutto è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2026.

Di nazionalità spagnolo, Mingueza potrebbe diventare un nuovo giocatore della Juventus proprio a giugno prelevandolo dal Celta Vigo, proprietario del cartellino, a parametro zero. E invece i bianconeri lo vogliono subito pagando un piccolo indennizzo economico alla società spagnola. L'occasione è ghiotta da entrambe le parti. Ecco perché l'affare si potrebbe concludere a breve. Mingueza l'abbiamo conosciuto anche al Barcellona dove è cresciuto dalle giovanili alla prima squadra fino al trasferimento al Celta nell'estate 2022. Ma chi è davvero Mingueza?

Si tratta di un giocatore capace di occupare quasi tutte le zone del campo interpretando fino a 7 ruoli. Partendo da terzino destro, Mingueza può giocare centrale in una difesa a tre ma anche terzino sinistro e utilizzabile su tutta la mediana come mezzala e all'occorrenza come esterno alto in un attacco a tre. Per lui la scorsa stagione ben 6 assist e 4 gol che certificano l'incredibile capacità di questo giocatore di essere pericoloso anche e soprattutto in fase offensiva. Mingueza ha una discreta qualità nel palleggio ed è abile nell'impostazione del gioco. Caratteristiche che piacciono tantissimo alla Juventus sempre a caccia di giocatori capaci di interpretare più posizioni.

I dettagli dell'offerta della Juventus al Celta per avere subito Mingueza

Insomma, un profilo di tutto rispetto e soprattutto ancora in grado di crescere, specie con un maestro come Spalletti. La Juve ha già l'accordo con il giocatore, che sia per adesso o per giugno, quando arriverà la naturale scadenza del suo contratto con il Celta Vigo. Nel corso dei prossimi giorni la dirigenza bianconera guidata dal ds Ottolini, già in Spagna per vederlo alla sfida tra Siviglia e Celta, presenterà un'offerta ufficiale al club sulla base di 3/4 milioni di euro pur di convincere il Celta a cederlo in questa finestra di mercato. Se così non fosse Mingueza diventerà un giocatore della Juventus da luglio senza sborsare un euro dalle casse bianconere per averlo.

