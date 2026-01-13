Cosa succede ora con Lookman nel calciomercato invernale dopo che l’Atalanta ha preso Raspadori

La ‘dea’ ha ingaggiato l’ex Atletico Madrid a titolo definitivo, un’operazione che sembra presagire la cessione dell’attaccante. Ma le intenzioni dei nerazzurri sono chiare.

L'arrivo di Giacomo Raspadori all'Atalanta è il preludio alla cessione di Ademola Lookman? È la domanda che sorge spontanea dopo l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante prelevato dall'Atletico Madrid. Le due cose, però, non sono direttamente collegate e, almeno per il momento, la ‘dea' non sembra intenzionata a privarsi del nigeriano (attualmente impegnato in Coppa d'Africa).

Chi sono i club interessati a Lookman, quanto costa il suo cartellino

Le ultime news di oggi sulle trattative di mercato sul futuro del calciatore tracciano lo stesso ambito (la Turchia) all'interno del quale si muovono i due club maggiormente interessato. In prima fila c'è il Galatasaray, che sogna di costituire in giallorosso il tandem delle ‘Super Aquile' con Victor Osimhen e appare in vantaggio anche per questo particolare. Ammesso che affondi il colpo… perché finora non si ha notizie di offerte ufficiali. Sullo sfondo c'è la concorrenza del Fenerbahçe che vuole anticipare i diretti rivali mettendo sul piatto un affare da oltre 40 milioni per smuovere gli orobici: prestito oneroso di 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 37, mentre al calciatore andrebbe uno stipendio da circa 9 milioni a stagione.

Quanto chiede realmente l'Atalanta per Lookman? L'asticella è ferma all'importo che l'estate scorsa ha messo l'Inter spalle al muro: 50 milioni di euro. E trattare per il suo cartellino con il club bergamasco non è impresa semplice anche perché da parte della società non c'è alcuna intenzione di svendere un calciatore considerato un patrimonio tecnico importante e blindato da un contratto in essere fino al 2027.

L'Inter, il braccio di ferro sulla cessione e il ritorno dopo un'estate d'esilio

Da luglio fino a settembre e al reintegro in rosa. Oltre due mesi di telenovela hanno scandito il braccio di ferro tra l'Atalanta e il calciatore nella scorsa sessione di mercato. Da un lato il giocatore che, stuzzicato dall'interesse e dalla proposta dell'Inter, accusò il club di non aver mantenuto la promessa di cessione. Dall'altro, la dirigenza atalantina che fece il possibile per tutelare un "bene" del proprio patrimonio e restò ferma sul proposito di non cedere il nigeriano a una diretta concorrente in Serie A.

Tutte le offerte presentate dall'Inter, infatti, vennero rifiutate: la prima, 40 milioni; la seconda, 45 milioni (42 milioni più bonus); la terza e ultima che alzò ancora di un po' la posta modulando parte fissa e quella legata ai premi. Lookman, invece, aveva già raggiunto l'intesa con i nerazzurri (contratto fino al 2030, con stipendio di circa 4.5 milioni netti a stagione) e spingeva per essere lasciato andare. Le parti arrivarono ai ferri corti (l'Atalanta prese anche provvedimenti nei suoi confronti) poi il caso rientrò a metà settembre.