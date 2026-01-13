Calciomercato, news di oggi in diretta: Robinio Vaz verso la Roma, Goretzka obiettivo del Milan, Juve su Mingueza

Le ultime notizie di calciomercato oggi 13 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.

Robinio Vaz è ormai a un passo dalla Roma: i giallorossi hanno l'accordo totale con il calciatore che già nelle prossime ore potrebbe sbarcare nella capitale, mentre resta sempre sospeso l'affare Raspadori che non ha ancora dato il via libera. Anche la Lazio sta ancora lavorando al mercato in entrata, ma per Alex Toth c'è da superare la concorrenza del Bournemouth che è diventata più insistente nelle ultime ore di calciomercato. Il Milan per la prossima estate segue Leon Goretzka, mentre la Juventus ha messo nel mirino Oscar Mingueza. Romagnoli non lascerà la Lazio, che respinge le sirene del Qatar.