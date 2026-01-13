Calciomercato, news di oggi in diretta: Robinio Vaz verso la Roma, Goretzka obiettivo del Milan, Juve su Mingueza

Le ultime notizie di calciomercato oggi 13 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere.
Robinio Vaz è ormai a un passo dalla Roma: i giallorossi hanno l'accordo totale con il calciatore che già nelle prossime ore potrebbe sbarcare nella capitale, mentre resta sempre sospeso l'affare Raspadori che non ha ancora dato il via libera. Anche la Lazio sta ancora lavorando al mercato in entrata, ma per Alex Toth c'è da superare la concorrenza del Bournemouth che è diventata più insistente nelle ultime ore di calciomercato. Il Milan per la prossima estate segue Leon Goretzka, mentre la Juventus ha messo nel mirino Oscar Mingueza. Romagnoli non lascerà la Lazio, che respinge le sirene del Qatar.
Cancellieri verso la cessione, la Lazio lo cederà in Premier League
Mattia Cancellieri con Sarri è stato spesso titolare, ma ora è a un passo dalla cessione. L'esterno offensivo ha ricevuto un'offerta importante dal Brentford, club inglese che ha proposto 15 milioni di euro. La Lazio ne vorrebbe 20, ma con dei bonus l'affare si farà.
Non solo Raspadori: il Napoli segue pure Malen, obiettivo di mercato anche della Roma
Il Napoli tiene viva la pista Raspadori, la Roma si è mossa prima ed è in vantaggio, con l'Atalanta terzo in comodo. Ma i partenopei tengono d'occhio pure l'attaccante olandese Malen, in uscita dall'Aston Villa, che è nel mirino pure della Roma. Si profilo dunque un doppio duello di mercato tra partenopei e giallorossi.
La storia emozionante di Joao Gomes, il "pitbull" che piace al Napoli
Joao Gomes, 24 anni, centrocampista brasiliano del Wolverhampton è il colpo che il Napoli sta preparando per giugno. Le ultime news di mercato danno per raggiunta un'intesa di massima tra gli agenti del calciatore e il club partenopeo, ma ci vorrà del tempo per chiudere l'operazione con la società inglese che valuta il calciatore tra i 40 e i 50 milioni di euro. Gomes ha una storia personale molto emozionante: il calcio, oltre a rappresentare ragioni di vita, gli ha offerto anche la possibilità di riscattarsi da un'infanzia difficile per la balbuzie.
Salah è fuori dal mercato: l'attaccante non lascerà il Liverpool a gennaio
Nonostante qualche problema, ufficializzato, con il tecnico Arne Slot, Mohamed Salah non lascerà il Liverpool in questa sessione di mercato. Non dirà sì alle sirene arabe.
Alessio Romagnoli non lascia la Lazio: respinta l'offerta dell'Al Sadd
Il difensore biancoceleste è un obiettivo dell'Al Sadd, o meglio lo era. Perché la Lazio ha fatto capire chiaramente al club del Qatar, che in panchina ha Roberto Mancini, che Romagnoli non si muove. Trattativa di mercato subito arenata.
Oscar Mingueza obiettivo di mercato della Juventus
Mentre la Juve vinceva con la Cremonese, il nuovo uomo mercato dei bianconeri Marco Ottolini si è recato a Siviglia per seguire da vicino Oscar Mingueza, difensore del Celta Vigo, obiettivi della Juventus. Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno, ma la Juve vorrebbe prelevarlo subito, non ci riuscisse, come scrive Sky, proverebbe a prelevarlo a parametro zero per il prossimo campionato.
Il Milan segue Leon Goretzka: il calciatore lascerà il Bayern a giugno, può arrivare a zero
Quello di Leon Goretzka è uno dei nomi più caldi del calciomercato, se non per questa sessione almeno per la prossima. Centrocampista che abbina quantità e qualità è uno dei cardini del Bayern Monaco, che però lascerà a fine stagione. Addio conclamato. Goretzka da tempo è uno nomi caldi per il mercato del Napoli, ma ora secondo quanto riporta Sky anche il Milan ha chiesto informazioni e sta sondando il terreno.
Juve su Mingueza per la difesa, l'alternativa è Mazraoui
Ottolini era assente giustificato durante la vittoria della Juventus sulla Cremonese: il direttore sportivo ha seguito dal vivo Siviglia-Celta Vigo per osservare Oscar Mingueza, esterno difensivo che piace molto ai bianconeri. È in scadenza di contratto ma la Vecchia Signora preferirebbe portarlo a Torino già a gennaio, anche a fronte dell'insistenza degli spagnoli che invece vorrebbero prima fargli rinnovare il contratto e poi parlare di cessione in estate, dato che dovranno versare il 50% della futura rivendita al Barcellona.
L'affare resta complesso ma la Juve lo monitora come futuro parametro zero a giugno se non dovesse rinnovare l'accordo. Se non dovesse andare in porto potrebbe riscaldarsi la pista che porta a Mazraoui del Manchester United, attualmente impegnato in Coppa d'Africa con il Marocco.
Calciomercato Roma, il punto su Raspadori e Robinio Vaz
Nessuna risposta alla Roma che aspetta ancora, ma con la pazienza arrivata al limite: Raspadori sembrava a un passo dal vestire la maglia giallorossa ma ha preso tempo, distratto dalla corte dell'Atalanta e dall'inserimento del Napoli. Massara aveva trovato con l'attaccante una quadra con un prestito oneroso da 2 milioni, riscatto fissato a 18.5 e uno stipendio di 4 milioni ma non ha ancora ricevuto il sì definitivo.
Tutt'altra musica per quanto riguarda il fronte di Robinio Vaz che già nelle prossime ore potrebbe arrivare in Italia per sostenere le visite mediche con i giallorossi. Prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro, manca solo l'accordo economico con il giocatore prima del trasferimento che potrebbe avvenire nei prossimi giorni.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 13 gennaio
La Roma resta una delle squadre più attive in questa sessione invernale di calciomercato: il giocatore più seguito resta Raspadori che però non ha ancora dato una risposta definitiva, su di lui ci sono anche altre squadre pronte per riportarlo in Italia. La Fiorentina è a un passo da Harrison del Leeds, il terzo colpo di questa sessione, mentre per il Genoa sfuma l'arrivo di Beto: il portiere titolare dell'Al Nass è stato espulso e alla squadra servirà la sua presenza per le prossime partite di campionato.